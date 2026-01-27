Смягчить вязаные носки можно дома, без специальных средств и без риска испортить вещь, сообщает Quora. Важно лишь понимать, что именно делать и чего не стоит.

Как правильно смягчить вязаные носки?

Самый простой способ – замачивание в теплой воде с кондиционером для белья. Вода должна быть едва теплой, не горячей. Носки должны пробыть в растворе 20 – 30 минут. Затем остается их слегка отжать руками.

Также хорошо работает уксус. Достаточно 1 – 2 столовых ложек на литр воды. Уксус смягчает волокна и снимает остаточную жесткость. Запах исчезает после полоскания, а шерсть становится значительно приятнее.

Носки должны быть нежными / Фото Pixabay

Еще один проверенный вариант – глицерин. Его добавляют в воду из расчета 1 чайная ложка на литр. Носки замачивают на 30 минут, затем осторожно полощут. Волокна после этого становятся более эластичными.

Для деликатной шерсти подходит детский шампунь или жидкое мыло без отдушек. Он не разрушает структуру нити и помогает снять сухость.

После любого замачивания важно правильно сушить носки: разложить на полотенце, придать форму и дать высохнуть естественно. Радиаторы и батареи не подходят, они делают шерсть снова жесткой.

Почему шерстяные носки "кусаются"?

Основная причина – грубые или короткие волокна шерсти, сообщает Soakwash. Они выступают из нити и раздражают кожу. Особенно это ощутимо, если шерсть не обработана или давно лежала сухой.

Также колючесть появляется после пересушивания. Горячая вода, порошки, отжим и сушка на батарее делают волокна ломкими. В таком состоянии даже качественная шерсть начинает колоться.

Какие еще советы пригодятся?