Попіл поступово змінює ґрунт, робить його придатнішим для коріння, інформує Obi. Такий компост створює умови, за яких дерево саме починає працювати на врожай.

Навіщо розсипають деревний попіл?

Попіл є природним джерелом калію, кальцію, фосфору та магнію. Саме ці елементи відповідають за формування зав’язі, смак плодів і загальну витривалість дерева.

Калій допомагає плодам наливатися, а кальцій зміцнює клітини тканин. Ще одна важлива властивість – зниження кислотності ґрунту. Багато плодових дерев гірше ростуть у кислій землі, і саме попіл допоможе виправити ситуацію.

Попіл м’яко вирівнює баланс мікроелементів, не “обпалюючи” коріння, як це може зробити вапно. Земля стає більш пухкою, краще пропускає повітря і воду – саме те, що потрібно для рослини.

Коріння легше розростається, а поживні речовини засвоюються рівномірніше. Окремий плюс – захист від шкідників і грибкових проблем. Попіл створює несприятливе середовище для частини ґрунтових комах і знижує ризик розвитку гнилей біля кореневої шийки.

Важливо і те, що попіл працює повільно і довго. Він не вимивається за один дощ, а поступово “включається” у ґрунтові процеси. Саме тому його часто вносять ранньою весною або восени.

Чим ще можна підживити дерева?

Древа добре реагують на перепрілий компост або перегній – це база для живлення і мікрофлори ґрунту, розповідає Вeccoria. Таке підживлення вносять у пристовбурне коло, не заглиблюючи в землю.

Для підтримки росту також використовують настої трав або золу в рідкому вигляді, але в помірних дозах. Головне правило – не змішувати попіл із азотними добривами одночасно, щоб не втратити ефект.

Які поради стануть у пригоді?