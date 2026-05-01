Більшість домашніх павуків не становлять небезпеки й ховаються у темних кутках, розповіла у своєму тіктоці Анна Лусія. Вони можуть з’явитися навіть у чистому домі, тому прогнати їх можна за допомогою кількох натуральних ароматів.

Читайте також Як знищити воші у курей: українка все детально розповіла

Чим вивести павуків з дому?

Перцевою м’ятою

Корисною проти павуків вважається ефірна олія перцевої м’яти. Достатньо лише кілька крапель з водою. Отриманим розчином обробіть підвіконня, дверні прорізи та інші місця, де теоретично можуть бути павуки.

Сильний аромат діє на павуків як природний бар’єр, оскільки подразнює сенсорні рецептори павуків, тож вони уникають таких зон за будь-якої можливості.

Для отримання бажаного ефекту повторювати обрізку варто раз на тиждень. Замість розчину можна використовувати ватні диски, змочені в олії, які треба розкласти біля входів.

Паличками кориці

Один з досить простих варіантів – використання кориці. Її можна розкласти в різних частинах дому: на підвіконнях, у шафах чи біля дверей. Запах цієї спеції павуки також не переносять, тому триматимуться подалі. Замість паличок можна використовувати мелену корицю чи ефірну олію, з якої можна зробити спрей.

Миттям підлоги ефірною олією апельсина

Третій спосіб відлякування павуків – це додавання кількох крапель олії апельсина у воду для миття підлоги. Аромат не лише освіжить дім, але й працюватиме як природний відлякувач.

В ефірній олії апельсину міститься лімонен – речовина, яка подразнює рецептори павуків. За бажанням, апельсинову олію можна поєднувати з м’ятою або корицею, і також використовувати суміш для обробки вікон, дверей і темних кутів.

Такі прийоми добре працюють навіть для профілактики, тому їх можна час від часу застосовувати.

3 засоби, які відлякують павуків: дивіться відео

Британські експерти також радять використовувати кокосову олію з водою для відлякування павуків, пише Express. Нею треба обприскувати оселю аналогічно до попередніх варіантів. Павуки ненавидять запах кокоса, що змушує їх уникати оброблених ділянок.

Голуби бояться білого кольору, тому рекомендується оформити балкон у світлих тонах, щоб відлякати їх. Для відлякування голубів можна використовувати оцет, ефірні олії, компакт-диски, голографічні стрічки та звукові відлякувачі.

Оцет змішаний з водою можна використовувати для відлякування кротів. Розчин має різкий та неприємний запах, тому його заливають у кротячі нори.