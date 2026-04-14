Действительно, жизнь зелени короткая. Впрочем, если она портится за считанные дни, проблема может также заключаться и в хранении. А несколько простых трюков помогут наслаждаться свежими укропом и петрушкой в течение недели или даже дольше, пишет The Kitchn.

Интересно Об этом никто не догадывался: вот что на самом деле отпугивает кротов

Как правильно хранить зелень в холодильнике?

Увядшие, пожелтевшие листья салата и другой зелени – это довольно распространенная проблема, с которой приходилось сталкиваться чуть ли не всем. И никто не хочет перебирать листочки, отделять скользкие части, или же просто выбрасывать целый пакет зелени всего через несколько дней после покупки. К счастью, делать этого и не нужно: всего несколько лайфхаков помогут сохранить зелень свежей как можно дольше.

Бумажные полотенца и полиэтиленовый пакет

Это очень популярный метод хранения салата. Листья следует помыть и высушить, а после этого выложить на бумажные полотенца и завернуть эти полотенца в некий "рулет". После этого кладите его в полиэтиленовый пакет и в холодильник.

Полотенца поглощают лишнюю влагу и не дают зелени размягчиться.

Зелень нужно правильно хранить

Бумажные полотенца и контейнер

Также зелень можно выкладывать в пластиковый или стеклянный контейнер слоями, перекладывая ее бумажными полотенцами. Главное – не забудьте в конце крепко закрыть крышку. Не набивайте салат слишком плотно, и зелень будет лежать дольше.

Надутый пакет

Об этом необычном способе хранения зелени знают далеко не все, но он удивительно действенный. Нужно просто положить зелень в обычный пакет для продуктов, сильно дунуть в него, чтобы он надулся, а потом скрутить верхнюю часть и плотно завязать резинкой.

Вдувание пакета якобы обеспечивает достаточное количество углекислого газа, чтобы зелень дольше не портилась.

Вот что еще можно делать, чтобы зелень дольше не портилась, пишет Real Simple.

  • Немедленно удаляйте гнилые листья. Только вы заметили скользкий листочек, его нужно выбросить, ведь он может очень быстро испортить остальные.
  • Дайте листьям пространство. Не переполняйте пакет или контейнер листьями, ведь это увеличивает накопление влаги. Зелень должна быть свободной, а не сжатой.
  • Не мойте зелень слишком рано. Мытье придает влаги и сокращает срок хранения листьев. Если вы не собираетесь использовать зелень сразу, лучше ее не мыть.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?

  • Всю кухню, оказывается, можно быстро помыть от жира всего двумя простыми ингредиентами, что уже найдутся в вашем ящике. А один из них часто вообще отправляют в мусорку.

  • А сообразительные хозяйки уже давно чистят шторы, даже не снимая их с карнизов – простой трюк может значительно упростить жизнь.