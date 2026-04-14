Действительно, жизнь зелени короткая. Впрочем, если она портится за считанные дни, проблема может также заключаться и в хранении. А несколько простых трюков помогут наслаждаться свежими укропом и петрушкой в течение недели или даже дольше, пишет The Kitchn.

Как правильно хранить зелень в холодильнике?

Увядшие, пожелтевшие листья салата и другой зелени – это довольно распространенная проблема, с которой приходилось сталкиваться чуть ли не всем. И никто не хочет перебирать листочки, отделять скользкие части, или же просто выбрасывать целый пакет зелени всего через несколько дней после покупки. К счастью, делать этого и не нужно: всего несколько лайфхаков помогут сохранить зелень свежей как можно дольше.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Бумажные полотенца и полиэтиленовый пакет

Это очень популярный метод хранения салата. Листья следует помыть и высушить, а после этого выложить на бумажные полотенца и завернуть эти полотенца в некий "рулет". После этого кладите его в полиэтиленовый пакет и в холодильник.

Полотенца поглощают лишнюю влагу и не дают зелени размягчиться.



Зелень нужно правильно хранить

Бумажные полотенца и контейнер

Также зелень можно выкладывать в пластиковый или стеклянный контейнер слоями, перекладывая ее бумажными полотенцами. Главное – не забудьте в конце крепко закрыть крышку. Не набивайте салат слишком плотно, и зелень будет лежать дольше.

Надутый пакет

Об этом необычном способе хранения зелени знают далеко не все, но он удивительно действенный. Нужно просто положить зелень в обычный пакет для продуктов, сильно дунуть в него, чтобы он надулся, а потом скрутить верхнюю часть и плотно завязать резинкой.

Вдувание пакета якобы обеспечивает достаточное количество углекислого газа, чтобы зелень дольше не портилась.

Вот что еще можно делать, чтобы зелень дольше не портилась, пишет Real Simple.

Немедленно удаляйте гнилые листья . Только вы заметили скользкий листочек, его нужно выбросить, ведь он может очень быстро испортить остальные.

. Только вы заметили скользкий листочек, его нужно выбросить, ведь он может очень быстро испортить остальные. Дайте листьям пространство . Не переполняйте пакет или контейнер листьями, ведь это увеличивает накопление влаги. Зелень должна быть свободной, а не сжатой.

. Не переполняйте пакет или контейнер листьями, ведь это увеличивает накопление влаги. Зелень должна быть свободной, а не сжатой. Не мойте зелень слишком рано. Мытье придает влаги и сокращает срок хранения листьев. Если вы не собираетесь использовать зелень сразу, лучше ее не мыть.

