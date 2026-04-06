Їх складно знімати, тому їхнє очищення займає багато часу, пише The Spruce. Проте очищувати штори потрібно час від часу, бо на них накопичується пил.

Експертка з прибирання Ліза Макквін зазначила, що регулярний догляд допоможе уникнути складного чищення в майбутньому. Можна освіжити штори, не знімаючи їх з карнизу.

Як очистити штори?

Пилососом

Використовуйте насадку з м’якою щіткою, рухаючись зверху вниз. Особливу увагу приділіть складкам та зоні біля карнизу, оскільки саме там пил накопичується найбільше.

Точкове очищення

Якщо на текстилі з’явилися плями, то їх краще обробити окремо. Для цього варто скористатися вологою мікрофіброю з невеликою кількістю мийного засобу. Важливо лише не терти тканину, а обережно промокати забруднення.

Парою

Швидко освіжити штори допоможе ручний відпарювач. Пара не лише прибере пил, але й розгладить тканину та зробить її охайнішою на вигляд.



Штори можна легко очищувати / Фото Pexels

Щоб не вдаватися до прання штор, достатньо лише дотримуватися кількох простих звичок: очищувати їх пилососом із довгою насадкою чи використовувати відпарювач.

Придбати текстиль для будь-яких потреб можна на Prom. Якщо шукаєте, де придбати штори зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Клінери рекомендують прати штори раз на 3 місяці, пише TOP. Найлегше це зробити у пральній машинці, встановивши режим "Делікатне прання". Температура вода не повинна перевищувати 30 градусів. Це допоможе тканині не втратити вигляду і не помнутися.

Фахівці радять замість звичайного кондиціонеру для білизни скористатися кондиціонером для волосся. Саме він впливає на те, щоб тканина залишалася не помнутою.

