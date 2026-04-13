Виявляється, що кава та оцет здатні впоратися навіть зі складними забрудненнями, пише Planeta. Ефективність суміші пояснюється властивостями її складників.

Чому оцет та кава стають популярними?

Оцет добре розчиняє жир та вапняний наліт, а також має знезаражувальну дію. Кава ж працює як м’який абразив, оскільки допомагає прибрати бруд, не пошкоджуючи поверхню.

У поєднанні ці компоненти створюють засіб, який здатен очистити навіть ті плями, що вже в’їлися.

Домашній очищувач підійде для різних кухонних завдань. Його можна використовувати для миття плит, стільниць та раковин, очищувати каструлі чи сковорідки від нагару. Також засіб допомагає знежирити поверхні й надати блиску металевим елементам.



Мелена кава здатна очистити жир / Фото Pexels

Як зробити засіб за 1 хвилину?

Для пртиготування суміші знадобляться 2 столові ложки меленої кави, 300 мілілітрів оцту, 1 столова ложка солі та 100 мілілітрів засобу для миття посуду.

Спочатку потрібно налити оцет у ємність, додати каву та сіль, а тоді – миючий засіб. Усе треба добре перемішати та перелити в пляшку з розпилювачем. Суміш необхідно нанести на забруднену ділянку, злегка потерти губкою і залишити на кілька хвилин, а далі – змити водою.

Господині стверджують, що перевагою такого засобу є відсутність агресивних випарів, тому його можуть використовувати всіх, хто відмовляється від магазинних хімічних рідин.

Проте слід запам'ятати, що оцет не можна використовувати на мармурових та гранітних поверхнях, технічних пристроях, вощених меблях, деталях посудомийної машини та затирках між плиткою, пише Express.

