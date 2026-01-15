Укр Рус
15 січня, 23:58
Горіхи вже викидати чи ще можна зберігати: підказка, яка назавжди позбавить сумнівів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Волоські горіхи повинні зберігатися в герметичній тарі або добре провітрюваному приміщенні, а поліетиленових пакетів слід уникати.
  • Для довготривалого зберігання великі запаси горіхів можна тримати у морозилці, а перед вживанням їх рекомендується прогріти в духовці.

Горіхи можуть лежати на кухні так довго, що здаються "вічним" продуктом. Але це не так, і достатньо однієї помилки, аби вони почали швидко псуватися.

Волоські горіхи можуть зберігатися дуже довго, але потрібно забезпечити їм належні умови. Які саме – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Przepisy.

Як зберігати волоські горіхи? 

Волога – найперший ворог волоських горіхів. Тому їх потрібно зберігати або в герметичній тарі, або в добре провітрюваному приміщенні.

Горіхам потрібні належні умови / Фото Pixabay

Поліетиленових пакетів краще уникати. В них горіхи "задихаються" і швидко псуються та пліснявіють.

Якщо гриби стали вологими з ознаками плісняви – їх не можна вживати у жодному випадку. На них утворюється небезпечний грибок афлатоксин, якого точно варто уникати. 

Втім, у будь-якому випадку не зайвим буде просушити горіхи у духовці перед використанням. 

Чи можна зберігати горіхи у морозилці? 

Якщо є така можливість, то великі запаси горіхів справді краще тримати у морозилці. В таких умовах горіхи в шкаралупі можуть зберігатися цілий рік, розповідає Onet

Перед використанням їх також варто прогріти в духовці. До речі, після цього вони навіть стануть смачнішими та ароматнішими. 

Які поради варто спробувати? 

