Енергетики працюють цілодобово, але через значні пошкодження повертати світло й тепло в будинки дуже важко. Досвідчена альпіністка Тетяна Яловчак розповіла про корисні способи, які дозволять пережити тривалу відсутність тепла у помешканні, розповідає 24 Канал з посиланням на "Київ 24".
Як зігрітися у холодній квартирі?
- Встановіть намет або вігвам
Зменшити простір, який потрібно нагріти – перший крок, втілити який допоможе майстерність будувати вігвам, яку кожен здобув у дитинстві.
У невеликому замкненому просторі значно простіше зберегти тепло – його можна буквально "утримати" власним диханням,
– розповіла рекордсменка.
Треба навчитися переживати холод вдома / Фото Freepik
- Купіть швидкий нагрівач води
Дуже важливо мати можливість швидко закипʼятити воду. Наприклад, туристичне обладнання Jetboil кипʼятить літр води за 2 хвилини.
Також у пригоді стануть газові пальники, якщо вдома лише електрична плита.
- Шапка
Головний убір дозволяє тілу почуватися у теплі. Одяг також повинен бути легким, але теплим – наприклад, на флісі.
Про ще варто попіклуватися?
Грілки можуть стати справжнім порятунком. Вони довго тримають тепло та не дадуть замерзнути, підказує Morele.
Також ретельніше дбайте про напої – імбир дасть відчуття тепла. Гостра їжа також буде більш доречною, коли у помешканні холодно.
Які поради стануть у пригоді?
