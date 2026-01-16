Грецкие орехи могут храниться очень долго, но нужно обеспечить им надлежащие условия. Какие именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Przepisy.

Как хранить грецкие орехи?

Влага – самый первый враг грецких орехов. Поэтому их нужно хранить или в герметичной таре, или в хорошо проветриваемом помещении.

Орехам нужны надлежащие условия / Фото Pixabay

Полиэтиленовых пакетов лучше избегать. В них орехи "задыхаются" и быстро портятся и плесневеют.

Если грибы стали влажными с признаками плесени – их нельзя употреблять ни в коем случае. На них образуется опасный грибок афлатоксин, которого точно стоит избегать.

Впрочем, в любом случае не лишним будет просушить орехи в духовке перед использованием.

Можно ли хранить орехи в морозилке?

Если есть такая возможность, то большие запасы орехов действительно лучше держать в морозилке. В таких условиях орехи в скорлупе могут храниться целый год, рассказывает Onet.

Перед использованием их также стоит прогреть в духовке. Кстати, после этого они даже станут вкуснее и ароматнее.

