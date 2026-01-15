Волоські горіхи можуть зберігатися дуже довго, але потрібно забезпечити їм належні умови. Які саме – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Przepisy.

Цікаво Як вижити у холодній квартирі: поради досвідченої альпіністки

Як зберігати волоські горіхи?

Волога – найперший ворог волоських горіхів. Тому їх потрібно зберігати або в герметичній тарі, або в добре провітрюваному приміщенні.

Горіхам потрібні належні умови / Фото Pixabay

Поліетиленових пакетів краще уникати. В них горіхи "задихаються" і швидко псуються та пліснявіють.

Якщо гриби стали вологими з ознаками плісняви – їх не можна вживати у жодному випадку. На них утворюється небезпечний грибок афлатоксин, якого точно варто уникати.

Втім, у будь-якому випадку не зайвим буде просушити горіхи у духовці перед використанням.

Чи можна зберігати горіхи у морозилці?

Якщо є така можливість, то великі запаси горіхів справді краще тримати у морозилці. В таких умовах горіхи в шкаралупі можуть зберігатися цілий рік, розповідає Onet.

Перед використанням їх також варто прогріти в духовці. До речі, після цього вони навіть стануть смачнішими та ароматнішими.

Які поради варто спробувати?