Волоські горіхи можуть зберігатися дуже довго, але потрібно забезпечити їм належні умови. Які саме – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Przepisy.
Цікаво Як вижити у холодній квартирі: поради досвідченої альпіністки
Як зберігати волоські горіхи?
Волога – найперший ворог волоських горіхів. Тому їх потрібно зберігати або в герметичній тарі, або в добре провітрюваному приміщенні.
Горіхам потрібні належні умови / Фото Pixabay
Поліетиленових пакетів краще уникати. В них горіхи "задихаються" і швидко псуються та пліснявіють.
Якщо гриби стали вологими з ознаками плісняви – їх не можна вживати у жодному випадку. На них утворюється небезпечний грибок афлатоксин, якого точно варто уникати.
Втім, у будь-якому випадку не зайвим буде просушити горіхи у духовці перед використанням.
Чи можна зберігати горіхи у морозилці?
Якщо є така можливість, то великі запаси горіхів справді краще тримати у морозилці. В таких умовах горіхи в шкаралупі можуть зберігатися цілий рік, розповідає Onet.
Перед використанням їх також варто прогріти в духовці. До речі, після цього вони навіть стануть смачнішими та ароматнішими.
Які поради варто спробувати?
- Попіклуйтеся про троянди зараз, щоб квіти не замерзли ще до кінця січня.
- А ці підказки допоможуть зігрітися у квартирі навіть при відключенні світла.