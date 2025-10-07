Проростання є природним процесом картоплі, який стається через неправильну температуру та місце зберігання, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Як правильно зберігати картоплю?
Картопля залишатиметься свіжою впродовж кількох місяців, якщо замість поліетиленового пакета зберігати її в паперовому чи сітчастому мішку.
Овочі потрібно зберігати окремо, особливо подалі від цибулі, яка пришвидшує гниття картоплі. Фахівці радять тримати картоплю в прохолодному й темному місці.
Неправильні умови зберігання призвели б до того, що картопля почала б проростати, зморщуватися й ставати м’якою. Якщо ж дотримуватися простих правил, то овочі будуть довго зберігатися.
Картопля залишиться свіжою кілька місяців / Фото Pexels
Картоплі необхідна циркуляція повітря, тому в поліетиленовому пакеті її тримати не можна, бо вона там починає пріти. Дехто тримає картоплю на балконі, але цього робити не варто, бо світло спричиняє фотосинтез, а від цього й стається проростання.
Якщо картопля брудна, то відчистити її можна завдяки щітці, але мити її перед зберіганням не можна в жодному випадку.
Експерти з Southern Living додали, що картоплю можна зберігати в спеціальних контейнерах. Добре підійдуть ящики з дерев'яними стінками чи сітка. Вони забезпечують хорошу вентиляцію та захищають від механічних пошкоджень.
Які сорти картоплі копати у жовтні?
Сорти пізнього типу, такі як "Sarpo Mira" і "Pink Fir Apple", дозрівають восени і їх варто копати в жовтні.
Після викопування картоплю слід витримати в прохолодному темному місці 10-14 днів для загоєння мікропошкоджень.