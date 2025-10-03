Всі секрети розкаже 24 Канал з посиланням на Gardening know how.

Які сорти копати в жовтні?

Сорти пізнього та основного типу – це ті сорти, які формують бульби довше і дозрівають ближче до осені. Їх збирають у вересні – жовтні, коли надземна частина рослин всихає.

Сорти "Sarpo Mira", "Pink Fir Apple" згадуються як такі, що можуть дозріти ближче до жовтня.

Коли найкраще зібрати?

Як правило, картоплю копають, коли надземна частина рослини повністю всихає – листя жовтіє та відмирає. Це сигналізує, що бульби вже припинили рости. Як пише Gardeners' World, для максимальної якості зберігання бажано дочекатися, поки шкірка бульб стане щільнішою (протягом кількох днів після всихання рослин). Краще вибирати сухий день для викопування – волога погода збільшує ризик пошкодження або гниття.



Як краще зберігати картоплю?