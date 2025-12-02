Натуральний засіб здатен вивести відкладення не гірше за хімію, пише 24 Канал з посиланням на Express. Чимало користувачів радять цей метод, оскільки він справді допомагає повернути унітазу чистий вигляд без відкладень.

Як відчистити унітаз?

Агресивну хімію можна замінити натуральним засобом. І цього разу йтиметься не про оцет. Стійкі кільця вапняного нальоту забирає звичайна лимонна кислота. Вона добре розчиняє мінеральні відкладення, не залишаючи різкого запаху, як це буває після оцту.

Для використання лимонної кислоти, спочатку її треба розчинити в теплій воді, а тоді вилити розчин у чашу унітаза таким чином, щоб покрити повністю все забруднення. Залишіть на кілька годин або на ніч, а тоді пройдіться щіткою та змийте все водою.



Відчистити унітаз досить просто / Фото Pexels

Вже після першого очищення наліт почне зникати. Якщо ж плями дуже стійкі, то процедуру можна повторити. Лимонна кислота ідеально підходить людям, які хочуть прибирати вдома без використання побутової хімії.

Таке глибоке очищення варто проводити хоча б раз на тиждень. Це допоможе уникнути неприємних запахів та появи нових плям.

Крім нальоту на унітазі, у ванній кімнаті є ще одна поширена проблема – і це цвіль на шторках душу. Штори для ванної можна очищати, навіть не знімаючи з карнизу, за допомогою розпилювача з оцтом і водою, пише Martha Stewart. Регулярне миття, зокрема прання у машинці з оцтом, допомагає запобігти утворенню плісняви та продовжити термін служби шторок.

Які лайфхаки треба знати?