Прорастание является естественным процессом картофеля, который происходит из-за неправильной температуры и места хранения, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Как хранить лук и чеснок: забудете о плесени и гниении

Как правильно хранить картофель?

Картофель будет оставаться свежим в течение нескольких месяцев, если вместо полиэтиленового пакета хранить его в бумажном или сетчатом мешке.

Овощи нужно хранить отдельно, особенно подальше от лука, который ускоряет гниение картофеля. Специалисты советуют держать картофель в прохладном и темном месте.

Неправильные условия хранения привели бы к тому, что картофель начал бы прорастать, сморщиваться и становиться мягким. Если же придерживаться простых правил, то овощи будут долго храниться.



Картофель останется свежим несколько месяцев / Фото Pexels

Картофелю необходима циркуляция воздуха, поэтому в полиэтиленовом пакете его держать нельзя, потому что он там начинает преть. Некоторые держат картофель на балконе, но этого делать не стоит, потому что свет вызывает фотосинтез, а от этого и происходит прорастание.

Если картофель грязный, то отчистить его можно благодаря щетке, но мыть его перед хранением нельзя ни в коем случае.

Эксперты из Southern Living добавили, что картофель можно хранить в специальных контейнерах. Хорошо подойдут ящики с деревянными стенками или сетка. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и защищают от механических повреждений.

Какие сорта картофеля копать в октябре?