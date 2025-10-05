Більшість людей зберігають цибулю та часник просто у шафі чи в холодильнику, але вже через кілька днів це може призвести до гниття, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Ці 6 найгірших місць, які не дадуть урожаю: де не можна садити озиму цибулю

Як правильно зберігати часник та цибулю?

Овочам потрібна достатня кількість повітря, щоб залишатися сухими. У закритому приміщенні вони швидше дозрівають й починають пліснявіти. Британські господині зазначили, що цибуля та часник будуть свіжими, якщо їх зберігати в паперовому пакеті.

Саме папір вважається найкращим матеріалом, бо пористий і дозволяє повітрю циркулювати навколо овочів. Цибуля та часник мають тенденцію створювати вологе середовище, яке з часом призводить до гниття. Паперовий пакет швидко виводить будь-яку вологу та захищає овочі від пошкодження.



Поради щодо зберігання цибулі / Фото Freepik

Спочатку за допомогою діркопробивача треба зробити отвори по боках на дні паперового пакета. Достатньо буде від 5 до 10 отворів, щоб покращити вентиляцію. Цибулю та часник можна зберігати окремо або разом. Зберігати пакети треба в прохолодному темному та сухому місці з достатньою кількістю вільного простору.

Не варто тримати овочі в холодильнику, оскільки там їм буде занадто холодно. А ще не рекомендовано тримати цибулю та часник біля вікон, оскільки світло може спричинити проростання.

Фахівці не радять тримати овочі в захаращених місцях на кухні, бо задуха призводить до накопичення вологості. Також овочі треба тримати подалі від духовок, оскільки від тепла цибуля й часник починають гнити. Якщо дотримуватися цих важливих правил, то овочі пролежать впродовж 3 місяців.

До слова, часник рекомендується садити з середини осені до заморозків, пише Good Housekeeping. Дачники радять обирати добре дреновану ділянку під прямими сонячними променями. Після посадки зубчики часнику треба полити, а вже навесні підживити добривом. Зібраний часник варто зберігати в темному та прохолодному місці.

Де не можна садити часник?