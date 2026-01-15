Чим замаскувати жовті плями на стелі: це дуже просто

У квартирах часом можуть спостерігатися жовті плями на стелі. Найчастіше це стається через затоплення труб. Жовтуваті плями є помітними у ванній чи будь-яких інших кімнатах. Виглядають вони не зовсім приємно, тому далі розповімо, чим їх можна вивести.

Прибрати слід від жовтих плям можна навіть без капітального ремонту, пише 24 Канал з посиланням на Lifehacker. Потрібно лише підібрати правильний спосіб.

Чим вивести жовті плями зі стіни?

Метод № 1 – лимонний сік і вода

Свіжу пляму можна обробити одним із найлегших варіантів. Додайте 3 – 4 столові ложки лимонного соку в склянку теплої води й змочіть в розчині ганчірку та обробіть забруднену ділянку.

Лимонна кислота освітлює поверхню й вирівнює колір. Після очищення треба протерти місце сухою серветкою, щоб не залишилося вологи.

Метод № 2 – мило й тепла вода

Якщо пляма трішки застаріла, то лимонний сік може й не дати бажаного ефекту. Тоді фахівці радять інший спосіб. Треба змішати засіб для миття посуду з теплою водою у співвідношенні 1:2.

Розчин потрібно акуратно нанести зверху вниз, без сильного натиску. Далі треба змити залишки чистою водою й просушити феном. Можна навіть скористатися феном у режимі холодного повітря.



Поради, які допоможуть вивести жовті плями / Фото

Метод №3 – оцет, лимон і сода

Вже для помітних та застарілих плям варто скористатися сумішшю з оцту, лимонного соку та харчової соди. Реакція після змішування буде доволі активною.

Готову суміш необхідно нанести на пляму за допомогою розпилювача чи губки й залишити на годину. Після цього вологою ганчіркою необхідно прибрати залишки засобу. Спосіб доволі ефективний та потребує менше зусиль, ніж звичайне миття.

Якщо ж волога на стелі зачепила дерев’яні меблі, то варто скористатися дещо незвичним варіантом – майонезом. Його потрібно нанести товстим шаром на пляму, залишити на ніч, а вранці стерти й відполірувати поверхню м’якою тканиною.

Дієвою є суміш оливкової олії та оцту в однакових пропорціях. Їх треба нанести вздовж волокон деревини, поки не зникне слід. Після цього поверхню потрібно витерти насухо.

Як вивести цвіль зі стін?

Вологість призводить не лише до жовтих плям на стелях, але й до плісняви на стінах, пише Express. У такому разі варто скористатися оцтом, який знищує спори та запобігає повторній появі. Для створення засобу, потрібно змішати частину оцту з частиною води в однаковій пропорції, а тоді обробити уражену ділянку й залишити на годину.

Періодична вентиляція приміщення є ключовою для профілактики цвілі, оскільки допомагає підтримувати сухість та циркуляцію повітря.

Які ще лайфхаки треба знати?