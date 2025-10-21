Фахівці наголошують на тому, що обігрівачі потрібно тримати в правильному місці, пише 24 Канал з посиланням на Cnet. Якщо допуститись важливих помилок, то можна уразитися струмом, тому обов’язково ознайомтеся з місцями, де не варто тримати прилад.

Читайте також Одна помилка – і катастрофа гарантована: як правильно використовувати туристичний пальник вдома

Де ніколи не можна тримати обігрівач?

На килимі

Не варто обігрівач ставити на килим, килимок чи вінілову підлогу. Поверхні швидко плавляться й легко спалахують. Щоб не наражати себе на небезпеку, потрібно підкласти термостійку підкладку зі всіх боків.

Заощаджуйте час та гроші з онлайн-шопінгом на Промі. Тут знайдеться техніка на будь-який запит: від iPhone 16 до караоке-системи чи проєктора. До того ж на Prom є безкоштовна доставка з підпискою Smart.

Поруч зі стінами та меблями

Обігрівач потрібно тримати мінімум на 1 метр від меблів та стін. Небезпечно тримати його під столом чи біля шафи.

Біля подушок, ковдри та штор

Текстиль на обігрівачі пришвидшує ризик загоряння. Саме тому потрібно тримати обігрівач якомога далі від цих матеріалів.



Обігрівачі не можна тримати біля подушок / Фото Pexels

У ванній кімнаті

Головний ворог обігрівача – ванна кімната. Вода значно підвищує ризик ураження струмом, тому краще не обігрівати ванну приладом, щоб не призвести до поганих наслідків.

У старі розетки та подовжувач

Старі розетки можуть глючити, перегріватися й тріщати. Подовжувач може не витримувати потужності обігрівача, тож це може призвести до короткого замикання.

У розетку з підключеними приладами

Обігрівач споживає дуже багато електрики. Якщо увімкнути його в розетку, то можна перевантажити систему. Саме тому потрібно чергувати прилади, щоб нічого не вийшло з ладу.

Видання Real Simple розповіло, що саме не можна вмикати в подовжувачі. Не можна підключати до них холодильники, морозильні камери, мікрохвильові печі та обігрівачі через їхню високу потужність, що може призвести до перегріву та пожежі. Підключення дрібної кухонної техніки до подовжувача може також призвести до перевантаження та розплавлення ізоляції на шнурах.

Як обігріти квартиру без світла?