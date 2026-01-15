Убрать след от желтых пятен можно даже без капитального ремонта, пишет 24 Канал со ссылкой на Lifehacker. Нужно только подобрать правильный способ.

Чем вывести желтые пятна со стены?

Метод № 1 – лимонный сок и вода лимонный сок и вода

Свежее пятно можно обработать одним из самых легких вариантов. Добавьте 3 – 4 столовые ложки лимонного сока в стакан теплой воды и смочите в растворе тряпку и обработайте загрязненный участок.

Лимонная кислота осветляет поверхность и выравнивает цвет. После очистки надо протереть место сухой салфеткой, чтобы не осталось влаги.

Метод № 2 – мыло и теплая вода

Если пятно немного застарелое, то лимонный сок может и не дать желаемого эффекта. Тогда специалисты советуют другой способ. Надо смешать средство для мытья посуды с теплой водой в соотношении 1:2.

Раствор нужно аккуратно нанести сверху вниз, без сильного нажима. Далее надо смыть остатки чистой водой и просушить феном. Можно даже воспользоваться феном в режиме холодного воздуха.



Советы, которые помогут вывести желтые пятна / Фото

Метод №3 – уксус, лимон и сода лимон и сода

Уже для заметных и застарелых пятен стоит воспользоваться смесью из уксуса, лимонного сока и пищевой соды. Реакция после смешивания будет довольно активной.

Готовую смесь необходимо нанести на пятно с помощью распылителя или губки и оставить на час. После этого влажной тряпкой необходимо убрать остатки средства. Способ довольно эффективен и требует меньше усилий, чем обычное мытье.

Если же влага на потолке задела деревянную мебель, то стоит воспользоваться несколько необычным вариантом – майонезом. Его нужно нанести толстым слоем на пятно, оставить на ночь, а утром стереть и отполировать поверхность мягкой тканью.

Действенной является смесь оливкового масла и уксуса в одинаковых пропорциях. Их надо нанести вдоль волокон древесины, пока не исчезнет след. После этого поверхность нужно вытереть насухо.

Как вывести плесень со стен?

Влажность приводит не только к желтым пятнам на потолках, но и к плесени на стенах, пишет Express. В таком случае стоит воспользоваться уксусом, который уничтожает споры и предотвращает повторное появление. Для создания средства, нужно смешать часть уксуса с частью воды в одинаковой пропорции, а потом обработать пораженный участок и оставить на час.

Периодическая вентиляция помещения является ключевой для профилактики плесени, поскольку помогает поддерживать сухость и циркуляцию воздуха.

Какие еще лайфхаки надо знать?