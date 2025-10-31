Затхлий запах є наслідком активного життя мікроорганізмів, для яких вологе середовище є ідеальним, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Землистий запах у підвалі з’являється через те, що вони виділяють леткі сполуки.

Як позбутися затхлого запаху в підвалі?

Вивести аромат вдасться після того, як знайдеться причина затхлості – винною може бути волога, пліснява чи погана вентиляція.

Причина затхлості – волога

У підвали просочується дощова вода, тож там кишить бактеріями та цвіллю. Щоб очистити простір від вологості, треба скористатися кількома порадами:

Встановіть осушувач повітря – він стабілізує мікроклімат та прибере зайву вологу. Варто також покращити вентиляцію завдяки відкритим дверам та чистим вентиляторам.

Перевіряйте стіни та труби – вогкість може спричинити навіть маленька тріщина.

Зачиняйте вікна під час дощу – волога з вулиці легко потрапить всередину.

Слідкуйте за водостоками – якщо жолоби забиті, то вода направиться одразу у фундамент.

Причина затхлості – грибок

Пліснява є живим організмом, який швидко розмножується, тому потрібно обробити поверхні розчином води з відбілювачем або спеціальним засобом. Приберіть з підвалу усе зайве – менша кількість безладу допоможе легше підтримувати чистоту.



Підвал може погано пахнути з різних причин / Фото Pexels

Причина затхлості – вентиляція

Застій повітря призводить до накопичення вологи та бактерій. Фахівці радять відчиняти вікна у суху погоду, використовувати вентилятори й регулярно очищувати вентиляційні решітки. Якщо немає руху повітря, то запахи застоюються, а свіже повітря швидко виправить ситуацію.

