Затхлый запах является следствием активной жизни микроорганизмов, для которых влажная среда является идеальной, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Землистый запах в подвале появляется из-за того, что они выделяют летучие соединения.

Как избавиться от затхлого запаха в подвале?

Вывести аромат удастся после того, как найдется причина затхлости – виноватой может быть влага, плесень или плохая вентиляция.

Причина затхлости – влага

В подвалы просачивается дождевая вода, поэтому там кишит бактериями и плесенью. Чтобы очистить пространство от влажности, надо воспользоваться несколькими советами:

Установите осушитель воздуха – он стабилизирует микроклимат и уберет лишнюю влагу. Стоит также улучшить вентиляцию благодаря открытым дверям и чистым вентиляторам.

Проверяйте стены и трубы – сырость может вызвать даже маленькая трещина.

Закрывайте окна во время дождя – влага с улицы легко попадет внутрь.

Следите за водостоками – если желоба забиты, то вода направится сразу в фундамент.

Причина затхлости – грибок

Плесень является живым организмом, который быстро размножается, поэтому нужно обработать поверхности раствором воды с отбеливателем или специальным средством. Уберите из подвала все лишнее – меньшее количество беспорядка поможет легче поддерживать чистоту.



Подвал может плохо пахнуть по разным причинам / Фото Pexels

Причина затхлости – вентиляция

Застой воздуха приводит к накоплению влаги и бактерий. Специалисты советуют открывать окна в сухую погоду, использовать вентиляторы и регулярно очищать вентиляционные решетки. Если нет движения воздуха, то запахи застаиваются, а свежий воздух быстро исправит ситуацию.

