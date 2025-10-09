Неприємний запах можуть мати не лише собачі рушники, але й пледи чи покривала, на яких тварини проводять багато часу, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Як відіпрати рушники від смороду?

Вам знадобиться щітка з м’якою щетиною, миючий засіб для тварин, оцет, харчова сода та валик для видалення ворсу.

Спочатку треба вичистити увесь засохлий бруд та шерсть. Після цього на невелику ділянку нанесіть миючий засіб та акуратно увітріть його в тканину. Для стійких плям можна використати спеціальний засіб. Залишіть на ньому річ на 15 хвилин перед пранням.

У пральну машину поскладайте всі рушники та пледи й оберіть найвищу температуру, яка є дозволеною для тканин. Після завершення циклу прання висушіть все в сушильній машині. Якщо на речах залишилася ще шерсть, то можна скористатися валиком й все ретельно прибрати.



Простий спосіб прання рушників / Фото Pexels

Буває й таке, що після першого прання рушники не пахнуть свіжістю. Фахівці радять замочити їх у теплій воді з додаванням половини склянки оцту й краплі миючого засобу на годину перед пранням.

Підсилити дію миючого засобу можна за допомогою половини склянки соди, яку потрібно додати в барабан пральної машини. Ці кілька простих правил допоможуть підтримувати рушники для собак чистими та свіжими.

Деякі господині кидають фольгу в барабан, пише Sante +. Алюміній допомагає краще очищати одяг, легше видаляючи складні плями. А ще чудово збирає шерсть звичайна волога серветка. Її потрібно лише кинути в барабан разом з усіма речима.

Як зробити рушники пухнастими?