Вапняний наліт від жорсткої води суттєво псує вигляд душової, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens. Є доволі ефективне рішення, яке потребує від вас лише кисневого відбілювача.

Читайте також 6 способів зробити прибирання простішим: це треба знати всім

Чим відмити скло в душовій?

Кисневий відіблювач є не такий агресивний, як більшість засобів на основі хлору. Перекис водню є його активним інгредієнтом, який допомагає виводити відкладення. Прибиральники люблять використовувати відбілювач, бо він добре справляється із завданням, при цьому не виділяє різкого засобу, як хлорний відбілювач.

Універсальність кисневого відбілювача полягає в тому, що він може використовуватися не лише для прання, але й для очищення різних твердих чи м’яких поверхонь – ванної кімнати чи килимів.



Скло в душовій легко відмити / Фото Pexels

Для приготування робочого розчину, кисневий порошок потрібно розвести у воді згідно інструкції на упакуванні. Готовий вміст перелийте в ємність з розпилювачем. Тоді рясно все розпиліть по дверцятах душової кабіни, особливо ретельно приділивши місце мильному та вапняному нальоту.

Для контакту зі склом залишіть розчин на 30 хвилин. За цей час кисень зможе проникнути всередину забруднення й розчинити його структуру. Після зазначеного часу протріть скло паперовими серветками чи тканиною з мікрофібри.

Наліт вже буде достатньо очищений, тож вам не доведеться ще вдаватися до додаткового очищення. Такий метод можна застосовувати для кранів, на яких також є накопичення від мінералів.

Видання Martha Stewart розповіло про найбрудніші місця у ванній, які ми забуваємо мити. Др них входять верні ручки, шторки для душу, стіни та змішувачі. Дезінфекція дверних ручок, миття шторок та очищення змішувачів допомагають підтримувати чистоту та гігієну у ванній.

Чим вивести наліт з душової?