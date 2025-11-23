Чорні плями можуть виглядати незначними, але не варто їх ігнорувати. Є прості способи впоратися з цією проблемою власними силами, не витрачаючи багато сил і коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Good house keeping.

Звідки береться цвіль?

Цвіль та грибок на стінах найчастіше з’являються внаслідок надмірної вологості. Першою ознакою, яка повинна викликати ваше занепокоєння, є чорні плями на стінах. Вони виглядають непривабливо та негативно впливають на здоров’я.

Як врятувати оселю від цвілі / Фото unsplash

Ця проблема найчастіше вражає такі приміщення, як ванні кімнати та кухні. Ідеальним умовам для росту цвілі сприяє неправильна вентиляція, що порушує циркуляцію повітря. Також цвіль і грибок на стінах часто з’являються внаслідок протікання даху під час сильного дощу або тривалого відключення тепла в холодній оселі.

Як видалити плісняву?

Ви можете позбутися цвілі у своєму будинку за допомогою спеціальних засобів, пише morele. Найчастіше це передбачає використання фунгіцидів. Цей метод спрямований на грибки, які присутні лише на поверхні та ще не проникли в будівельні матеріали.

Ці речовини шкідливі для здоров’я, тому перед обробкою обов’язково вдягніть маску. Якщо цвіль глибоко проникла в стіну, важливо дістатися до джерела. Потрібно видалити пошкоджені шари будівельних матеріалів, а потім нанести фунгіциди на очищену поверхню.

Ви також можете скористатися перевіреними домашніми засобами. Основним розчином є оцет, змішаний із водою – змішайте пів склянки води з чверть склянки оцту. Розпиліть отриману суміш на заражену поверхню. Через 15 хвилин просто змийте розчин – і все готово.

Підказки, які стануть у пригоді