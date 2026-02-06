Незалежно від того, чи ви потрапили у зливу, наступили в калюжу чи сніг, мокре взуття – це дуже неприємно, пише Better Homes&Gardens.

На щастя, висушити взуття можна досить швидко.

Як швидко висушити взуття?

Передусім потрібно запам'ятати просте правило, яким нехтує чимало людей: сушити взуття під батареєю чи феном – це погана ідея. Може здатися, що це прискорить процес, і це частково правда – втім, таке сушіння водночас може просто зіпсувати взуття.

Натомість краще сушити черевики у добре провітрюваному приміщенні на повітрі. Витягнуть з взуття шнурки та устілки й максимально розкрийте його, аби нижня частина сохла швидше. Всередині і зовні промокніть взуття сухим рушником – він допоможе поглинути усю зайву вологу.

Наповніть взуття паперовими рушниками чи газетами: цей елементарний лайфхак допоможе позбутися небажаної вологи набагато швидше. Для найкращих результатів наповнювач бажано змінювати кожні кілька годин.

Що робити, щоб взуття не мало запаху?

Неприємний, затхлий запах взуття – це ще одна проблема, що виникає саме через промокання. Вологе та тепле середовище просто ідеально підходить для розмноження бактерій – і для того, аби черевики приємно пахнули, потрібно докласти зусиль.

На щастя, купувати нічого не потрібно, пише The Spruce. Достатньо буде використати кілька домашніх засобів:

цитрусові шкірки – їх потрібно покласти у черевики на ніч;

заморожування – просто покладіть взуття в морозильну камеру на ніч, і після цього всі бактерії, що спричиняють поганий запах, загинуть;

спирт – його можна забризкати всередину взуття, аби позбутися неприємних ароматів.

Які ще лайфхаки потрібно знати?