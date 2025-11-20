Є кілька цікавих лайфхаків, які слід взяти до уваги, щоб зберегти тепло у домі, інформує 24 Канал з посиланням на huffpost. Вони допоможуть утримати тепло в оселі та зробити очікування світла значно спокійнішим.

Як зберегти тепло в домі?

Збереження тепла починається з найпростішого – ізоляції. Вікна та зовнішні двері часто стають основною причиною тепловтрат. Для захисту підійдуть ковдри, бульбашкова плівка, пластик, картон або навіть невеликі меблі, пересунуті до зовнішніх стін.

Що робити коли холодно, але світла немає / Фото unsplash

В умовах довготривалих відключень світла важливо обмежити простір, який ви обігріваєте власним тілом і залишками тепла в оселі. Перенесіть усі заходи до головної кімнати та зачиніть решту внутрішніх дверей, щоб зберегти тепло. Завчасно зберіть у цьому приміщенні все необхідне – ліхтарики, батарейки, ковдри, спальні мішки, ліки та легкі перекуси. Додатковий спосіб зберегти тепло – намет у центрі кімнати. Там буде набагато тепліше.

Під час морозів люди часто намагаються зігріти оселю будь-якими методами, але деякі з них небезпечні. Не робіть нічого, що може потенційно наражати вас на вплив чадного газу. Якщо маєте альтернативні обігрівачі, переконайтеся, що вони призначені для використання в приміщенні. Деякі кемпінгові або настільні моделі потребують додаткової вентиляції й не підходять для дому.

Що варто мати в домі?

Окрім альтернативного джерела тепла, підготуйте комплект на випадок тривалого відключення світла, пише aireserv.

До нього варто включити:

– ліхтарики та батарейки;

– ковдри й теплі речі;

– грілки для рук і ніг;

– радіоприймач;

– павербанки;

– кабелі для прикурювання;

– воду та медикаменти;

– сонячні лампи та ліхтарі.

Корисні поради на випадок тривалих блекаутів