Тверда шкарлупа горіхів відбиває бажання і час, особливо коли немає під рукою щипців чи горіходавки, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok skibaanya. Але є простий спосіб, який дозволяє розкрити горіхи буквально голими руками – швидко, тихо й без уламків, які розлітаються на всі сторони.

Цікаво Як надовго зберегти тепло в оселі при тривалому відключенні світла

Як швидко полущити горіхи?

Щоб швидко почистити горіхи, не потрібно докладати багато зусиль. Достатньо підготувати невелику каструлю й закип’ятити воду. Коли вода добре прогріється, висипте туди горіхи та залиште їх на двадцять хвилин – цього часу цілком достатньо, щоб шкарлупа стала м’якшою.

Горіхи просто розпадуться у руках / Фото unsplash

Під дією високої температури тверда оболонка поступово вбирає вологу і втрачає свою звичну міцність. Горіхи ніби "відпускають" зовнішній шар, тому його вже не потрібно розбивати молотком чи спеціальними щипцями. Це простий спосіб, який особливо виручає, коли потрібно швидко почистити велику кількість.

Після того як горіхи настоялися, дістаньте їх шумівкою та дайте остигнути кілька хвилин. Далі все дуже легко – розколоти їх можна просто руками, без зайвого шуму та без уламків по всій кухні. Це зручно, чисто й значно прискорює процес приготування будь-якої страви, де потрібні ядра.

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Як найкраще зберігати волоські горіхи?

Ядро волоського горіха добре зберігається в прохолодному, сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів, coaldale walnuts.

Максимальний час зберігання – до 12 місяців. Найкраще його тримати в герметичному контейнері.

Підказки, які стануть у пригоді