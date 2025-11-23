Черные пятна могут выглядеть незначительными, но не стоит их игнорировать. Есть простые способы справиться с этой проблемой собственными силами, не тратя много сил и средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Good house keeping.

Откуда берется плесень?

Плесень и грибок на стенах чаще всего появляются вследствие чрезмерной влажности. Первым признаком, который должен вызвать ваше беспокойство, являются черные пятна на стенах. Они выглядят непривлекательно и негативно влияют на здоровье.

Как спасти дом от плесени / Фото unsplash

Эта проблема чаще всего поражает такие помещения, как ванные комнаты и кухни. Идеальным условиям для роста плесени способствует неправильная вентиляция, что нарушает циркуляцию воздуха. Также плесень и грибок на стенах часто появляются вследствие протекания крыши во время сильного дождя или длительного отключения тепла в холодном доме.

Как удалить плесень?

Вы можете избавиться от плесени в своем доме с помощью специальных средств, пишет morele. Чаще всего это предполагает использование фунгицидов. Этот метод направлен на грибки, которые присутствуют только на поверхности и еще не проникли в строительные материалы.

Эти вещества вредны для здоровья, поэтому перед обработкой обязательно наденьте маску. Если плесень глубоко проникла в стену, важно добраться до источника. Нужно удалить поврежденные слои строительных материалов, а затем нанести фунгициды на очищенную поверхность.

Вы также можете воспользоваться проверенными домашними средствами. Основным раствором является уксус, смешанный с водой – смешайте полстакана воды с четверть стакана уксуса. Распылите полученную смесь на зараженную поверхность. Через 15 минут просто смойте раствор – и все готово.

