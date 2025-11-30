Старий бабусин трюк видалить плями з чашки за 10 хвилин: без жодних хімікатів

Доволі часто на чашках залишаються плями від кави або чаю. Не завжди їх вдається відмити завдяки спеціальному засобу для миття посуду. Плями псують вигляд посуду, особливо тоді, коли ви пригощаєте гостей.

Якщо звичайне миття не допомагає, то є кілька дієвих способів повернути чашкам чистоту, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Рушники стануть неймовірно м’які: цей трюк використовують у готелях

Чим відмити плями на чашці?

Таблетка для зубних протезів

Є один ефективний метод – замочування кухля у гарячій воді з таблеткою для зубних протезів. Засіб почне активно шипіти, розм’якшуючи й видаляючи плями. Достатньо залишити чашку на 10 хвилин у розчині, а тоді змити теплою водою. Такі таблетки коштують недорого, а знайти їх досить легко в побутових магазинах.

Кухонна сіль

Звичайна сіль може працювати як м’який абразив. Потрібно змішати невелику кількість солі з кількома краплями води та потерти внутрішню поверхню чашки. Цей спосіб допоможе зняти наліт без застосування ніяких хімічних засобів.



Чашки вдасться відмити до блиску / Фото Pexels

Спеціалізовані очищувальні засоби

Для глибокого очищення існують вже готові засоби, які створені спеціально для виведення плям з чашок від чайного та кавового нальоту. Вони здатні швидко розчинити стійкі плями та повернути посуду охайний вигляд.

Усі ці три методи доволі прості та бюджетні й підходять навіть для делікатного посуду, який не можна мити у посудомийній машині.

А ще проти плям універсальним є звичайний оцет та харчова сода. Цей продукт чудово підходить для видалення різних плям, повідомляє Tadar. Завдяки кислотним властивостям він діє на наліт і накип подібно до лимонної кислоти, просто розчиняючи їх.

Які ще є корисні підказки для дому?