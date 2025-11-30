Якщо звичайне миття не допомагає, то є кілька дієвих способів повернути чашкам чистоту, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чим відмити плями на чашці?

Таблетка для зубних протезів

Є один ефективний метод – замочування кухля у гарячій воді з таблеткою для зубних протезів. Засіб почне активно шипіти, розм’якшуючи й видаляючи плями. Достатньо залишити чашку на 10 хвилин у розчині, а тоді змити теплою водою. Такі таблетки коштують недорого, а знайти їх досить легко в побутових магазинах.

Кухонна сіль

Звичайна сіль може працювати як м’який абразив. Потрібно змішати невелику кількість солі з кількома краплями води та потерти внутрішню поверхню чашки. Цей спосіб допоможе зняти наліт без застосування ніяких хімічних засобів.



Чашки вдасться відмити до блиску / Фото Pexels

Спеціалізовані очищувальні засоби

Для глибокого очищення існують вже готові засоби, які створені спеціально для виведення плям з чашок від чайного та кавового нальоту. Вони здатні швидко розчинити стійкі плями та повернути посуду охайний вигляд.

Усі ці три методи доволі прості та бюджетні й підходять навіть для делікатного посуду, який не можна мити у посудомийній машині.

А ще проти плям універсальним є звичайний оцет та харчова сода. Цей продукт чудово підходить для видалення різних плям, повідомляє Tadar. Завдяки кислотним властивостям він діє на наліт і накип подібно до лимонної кислоти, просто розчиняючи їх.

