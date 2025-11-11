З часом кухонні рушники насичуються неприємними запахами, і навіть прання не завжди допомагає. Як позбутися цієї проблеми, яка негативно впливає на домашній затишок, розповідає 24 Канал з посиланням на thekitchn.
Як позбутися неприємного запаху кухонних рушників?
Перше – потрібно розуміти, чому цей неприємний запах. Причина полягає у розмноженні бактерій у вологих волокнах тканини. Відтак, звичайне прання тут може не зарадити.
У вологих кухонних рушниках швидко розмножуються бактерії / Фото Freepik
- Оцет та сода
Спершу треба попрати рушники у гарячій воді, додавши склянку оцту. Далі потрібно повторити процес, але вже із харчовою содою. Таке "подвійне" прання допоможе позбутися бактерій, які поширюють неприємний запах.
- Замочування
Простіший процес, коли є багато інших справ. Змішайте теплу воду з оцтом в пропорції 4 до 1 та замочіть в цьому розчині рушники приблизно на 1 годину. Після цього залишиться просто попрати їх у звичний спосіб.
- Кипʼятіння
Цей спосіб варто використовувати проти особливо стійких запахів. Наповніть велику каструлю водою і доведіть до кипіння. Потім додайте 2 чайні ложки засобу для миття посуду та половину склянки оцту. Кипʼятимо рушники 15 хвилин, потім даємо охолонути та додаємо до звичайного прання. Цей алгоритм допоможе позбутися будь-якого запаху, підказує портал All cotton and linnen.
