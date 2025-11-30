З часом рушники можуть почати навіть пахнути сирістю й виглядати зношеними, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо скористатися певними прийомами прання, то вдасться відновити текстуру й свіжість тканини.

Чим можна відіпрати рушники?

Навіть у професійних готелях рушники перуть не лише спеціальними засобами, але оцтом, харчовою содою чи відбілювачем. Попри те, що рушники рекомендовано змінювати кожних 2 роки, правильний догляд допоможе продовжити їхній термін служби.

Оцет

Використання оцту – поширений професійний лайфхак у готелях. До прання потрібно додати 2 – 3 склянки оцту, щоб вивести бруд, освіжити колір та повернути їм природну м’якість.

Висока температура

Рушники рекомендовано прати у гарячій воді. Завдяки такому трюку вдасться позбутися залишків мила, шампуню та інших засобів. Оптимальна температура – 60 градусів.



Висока температура рушників пом'якшить їх / Фото Freepik

Сода

Додайте чверть склянки харчової соди, щоб вона нейтралізувала запахи та допомогла вивести стійкі плями.

Гаряче замочування

Рушники можна замочити з додаванням соди у гарячій воді на годину. Це допоможе усунути відкладення від жорсткої води та глибоко очистити волокна. Після замочування рушники потрібно попрати у пральній машинці.

На пранні речей можна помітно зекономити, пише City Magazine. Для щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть меншими. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.

Які треба знати лайфхаки про прання?