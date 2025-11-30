Старый бабушкин трюк удалит пятна с чашки за 10 минут: без всяких химикатов
- Для удаления пятен с чашек можно использовать таблетку для зубных протезов, поваренную соль или специализированные очищающие средства.
- Уксус и пищевая сода также являются эффективными средствами для удаления чайного и кофейного налета благодаря своим кислотным свойствам.
Довольно часто на чашках остаются пятна от кофе или чая. Не всегда их удается отмыть благодаря специальному средству для мытья посуды. Пятна портят вид посуды, особенно тогда, когда вы угощаете гостей.
Если обычное мытье не помогает, то есть несколько действенных способов вернуть чашкам чистоту
Чем отмыть пятна на чашке?
Таблетка для зубных протезов
Есть один эффективный метод – замачивания кружки в горячей воде с таблеткой для зубных протезов. Средство начнет активно шипеть, размягчая и удаляя пятна. Достаточно оставить чашку на 10 минут в растворе, а потом смыть теплой водой. Такие таблетки стоят недорого, а найти их достаточно легко в бытовых магазинах.
Кухонная соль
Обычная соль может работать как мягкий абразив. Нужно смешать небольшое количество соли с несколькими каплями воды и потереть внутреннюю поверхность чашки. Этот способ поможет снять налет без применения никаких химических средств.
Чашки удастся отмыть до блеска / Фото Pexels
Специализированные очищающие средства
Для глубокой очистки существуют уже готовые средства, которые созданы специально для выведения пятен с чашек от чайного и кофейного налета. Они способны быстро растворить стойкие пятна и вернуть посуде опрятный вид.
Все эти три метода довольно простые и бюджетные и подходят даже для деликатной посуды, которую нельзя мыть в посудомоечной машине.
А еще против пятен универсальным является обычный уксус и пищевая сода. Этот продукт прекрасно подходит для удаления различных пятен, сообщает Tadar. Благодаря кислотным свойствам он действует на налет и накипь подобно лимонной кислоте, просто растворяя их.
