Можна отримати глибоке задоволення від завершення великого проєкту з організації дму – чи після глибокого прибирання кухні або ванної. Втім, далеко не завжди на таке прибирання є час та сили – тож іноді краще вдатися до іншої техніки: швидкого прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Що можна прибрати за 10 хвилин у домі?
Кілька завдань з прибирання зовсім не займають багато часу – а їхнє завершення приносить задоволення та чистоту в дім.
- Тумбочка біля ліжка. Столик біля ліжка часто заповнюється найрізноманітнішими речами – чашками, книгами, прикрасами, обгортками від солодощів тощо. І безлад на навіть такій невеликій поверхні може створити відчуття хаосу в усьому домі.
- Передпокій. Коридор та місце біля дверей – це перше, що бачать гості, щойно потрапляють у квартиру чи дім. Тож потрібно подбати про те, аби там не зберігалося зайвих речей, як-от давня пошта, ключі, розкидане взуття тощо.
- Полиця у ванній кімнаті. Дуже легко дозволити собі ставити все нові й нові баночки на полицю перед дзеркалом у ванній, адже всі вони потрібні. Втім, в якусь мить для по-справжньому важливих речей не залишиться місця, і полиця виглядатиме переповненою. Слід перевірити, чи не стоять там непотрібні засоби для догляду, або ж пусті банки чи засоби, в яких вже стік термін придатності.
- Сумочка чи робоча сумка. Коли ви востаннє виймали всі речі зі своєї сумки? Ймовірно, там значно більше мотлоху, ніж може видатися.
- Шухляда для сміття. Майже в кожному домі знайдеться ящик, куди складаються усі речі, для яких не знайшлося свого місця – випадкова канцелярія, наряддя для шиття та інші речі.
- Двері холодильника. 10 хвилин точно недостатньо для того, аби почистити весь холодильник, та за цей час точно можна прибрати зайві магніти та записки з дверцят, аби надати кухні охайного вигляду.
- Кавові та журнальні столики. Подбайте про те, аби на столиках не накопичувалися різноманітні речі, яких там не має бути, пише The Spruce.
- Робочий стіл. Робоче місце та його чистота забезпечують продуктивний настрій на весь день – і всього за кілька хвилин можна подбати, аби на ньому не було нічого зайвого.
- Шухляда для посуду. Іноді посуду накопичується надто багато, і з ним потрібно попрощатися. Перевірте, чи ви використовуєте усі чашки та тарілки, які маєте, і заховайте частину, якщо вони вам наразі не потрібні.
- Аптечка. Ревізію аптечки потрібно проводити регулярно. Так можна не лише помітити, чого там не вистачає, але й вчасно викинути препарати, термін придатності яких вже стік.
Що ще можна прибрати у домі?
