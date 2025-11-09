Можна отримати глибоке задоволення від завершення великого проєкту з організації дму – чи після глибокого прибирання кухні або ванної. Втім, далеко не завжди на таке прибирання є час та сили – тож іноді краще вдатися до іншої техніки: швидкого прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Зміїна нора в городі: як зрозуміти, що там живе плазун і що робити далі

Що можна прибрати за 10 хвилин у домі?

Кілька завдань з прибирання зовсім не займають багато часу – а їхнє завершення приносить задоволення та чистоту в дім.

  • Тумбочка біля ліжка. Столик біля ліжка часто заповнюється найрізноманітнішими речами – чашками, книгами, прикрасами, обгортками від солодощів тощо. І безлад на навіть такій невеликій поверхні може створити відчуття хаосу в усьому домі.
  • Передпокій. Коридор та місце біля дверей – це перше, що бачать гості, щойно потрапляють у квартиру чи дім. Тож потрібно подбати про те, аби там не зберігалося зайвих речей, як-от давня пошта, ключі, розкидане взуття тощо.
  • Полиця у ванній кімнаті. Дуже легко дозволити собі ставити все нові й нові баночки на полицю перед дзеркалом у ванній, адже всі вони потрібні. Втім, в якусь мить для по-справжньому важливих речей не залишиться місця, і полиця виглядатиме переповненою. Слід перевірити, чи не стоять там непотрібні засоби для догляду, або ж пусті банки чи засоби, в яких вже стік термін придатності.
  • Сумочка чи робоча сумка. Коли ви востаннє виймали всі речі зі своєї сумки? Ймовірно, там значно більше мотлоху, ніж може видатися.
  • Шухляда для сміття. Майже в кожному домі знайдеться ящик, куди складаються усі речі, для яких не знайшлося свого місця – випадкова канцелярія, наряддя для шиття та інші речі.
  • Двері холодильника. 10 хвилин точно недостатньо для того, аби почистити весь холодильник, та за цей час точно можна прибрати зайві магніти та записки з дверцят, аби надати кухні охайного вигляду.

До речі, знайти засоби для прибирання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

  • Кавові та журнальні столики. Подбайте про те, аби на столиках не накопичувалися різноманітні речі, яких там не має бути, пише The Spruce.
  • Робочий стіл. Робоче місце та його чистота забезпечують продуктивний настрій на весь день – і всього за кілька хвилин можна подбати, аби на ньому не було нічого зайвого.
  • Шухляда для посуду. Іноді посуду накопичується надто багато, і з ним потрібно попрощатися. Перевірте, чи ви використовуєте усі чашки та тарілки, які маєте, і заховайте частину, якщо вони вам наразі не потрібні.
  • Аптечка. Ревізію аптечки потрібно проводити регулярно. Так можна не лише помітити, чого там не вистачає, але й вчасно викинути препарати, термін придатності яких вже стік.

Що ще можна прибрати у домі?