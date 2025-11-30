Если обычное мытье не помогает, то есть несколько действенных способов вернуть чашкам чистоту, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Полотенца станут невероятно мягкими: этот трюк используют в отелях

Чем отмыть пятна на чашке?

Таблетка для зубных протезов

Есть один эффективный метод – замачивания кружки в горячей воде с таблеткой для зубных протезов. Средство начнет активно шипеть, размягчая и удаляя пятна. Достаточно оставить чашку на 10 минут в растворе, а потом смыть теплой водой. Такие таблетки стоят недорого, а найти их достаточно легко в бытовых магазинах.

Кухонная соль

Обычная соль может работать как мягкий абразив. Нужно смешать небольшое количество соли с несколькими каплями воды и потереть внутреннюю поверхность чашки. Этот способ поможет снять налет без применения никаких химических средств.



Чашки удастся отмыть до блеска / Фото Pexels

Специализированные очищающие средства

Для глубокой очистки существуют уже готовые средства, которые созданы специально для выведения пятен с чашек от чайного и кофейного налета. Они способны быстро растворить стойкие пятна и вернуть посуде опрятный вид.

Все эти три метода довольно простые и бюджетные и подходят даже для деликатной посуды, которую нельзя мыть в посудомоечной машине.

А еще против пятен универсальным является обычный уксус и пищевая сода. Этот продукт прекрасно подходит для удаления различных пятен, сообщает Tadar. Благодаря кислотным свойствам он действует на налет и накипь подобно лимонной кислоте, просто растворяя их.

Какие еще есть полезные подсказки для дома?