Мокре взуття не смердітиме та швидко висохне: зимовий лайфхак, без якого не обійтися
- Для швидкого сушіння взуття використовуйте добре провітрюване приміщення, паперові рушники або газети, змінюючи їх кожні кілька годин.
- Для усунення неприємного запаху у взутті використовуйте цитрусові шкірки, заморожування або спирт.
Зима – це час, коли проблеми із взуттям виникають майже постійно. Взуття стає слизьким на дорозі, промокає – а у вологій шкірі та тканині виникають неприємні запахи.
Незалежно від того, чи ви потрапили у зливу, наступили в калюжу чи сніг, мокре взуття – це дуже неприємно, пише Better Homes&Gardens.
Цікаво Чи потрібно мити вікна взимку: цю помилку роблять майже всі
На щастя, висушити взуття можна досить швидко.
Як швидко висушити взуття?
Передусім потрібно запам'ятати просте правило, яким нехтує чимало людей: сушити взуття під батареєю чи феном – це погана ідея. Може здатися, що це прискорить процес, і це частково правда – втім, таке сушіння водночас може просто зіпсувати взуття.
Натомість краще сушити черевики у добре провітрюваному приміщенні на повітрі. Витягнуть з взуття шнурки та устілки й максимально розкрийте його, аби нижня частина сохла швидше. Всередині і зовні промокніть взуття сухим рушником – він допоможе поглинути усю зайву вологу.
Наповніть взуття паперовими рушниками чи газетами: цей елементарний лайфхак допоможе позбутися небажаної вологи набагато швидше. Для найкращих результатів наповнювач бажано змінювати кожні кілька годин.
Що робити, щоб взуття не мало запаху?
Неприємний, затхлий запах взуття – це ще одна проблема, що виникає саме через промокання. Вологе та тепле середовище просто ідеально підходить для розмноження бактерій – і для того, аби черевики приємно пахнули, потрібно докласти зусиль.
На щастя, купувати нічого не потрібно, пише The Spruce. Достатньо буде використати кілька домашніх засобів:
цитрусові шкірки – їх потрібно покласти у черевики на ніч;
заморожування – просто покладіть взуття в морозильну камеру на ніч, і після цього всі бактерії, що спричиняють поганий запах, загинуть;
спирт – його можна забризкати всередину взуття, аби позбутися неприємних ароматів.
Які ще лайфхаки потрібно знати?
Кілька поверхонь в домі заборонено мити оцтом – це може призвести до того, що вони зіпсуються.
Окрім того, кухонні рушники можна легко випрати, аби вони стали білі та м'якенькі – потрібно скористатися елементарним лайфхаком.
Часті питання
Чому не варто сушити взуття під батареєю чи феном?
Сушіння взуття під батареєю чи феном може прискорити процес, але водночас це може зіпсувати взуття — краще сушити його у добре провітрюваному приміщенні на повітрі.
Як можна швидко висушити взуття?
Щоб швидко висушити взуття, витягніть шнурки та устілки, максимально розкрийте його, промокніть сухим рушником, а також наповніть взуття паперовими рушниками чи газетами, змінюючи їх кожні кілька годин.
Які засоби можна використати, щоб усунути запах з взуття?
Для усунення запаху можна використати цитрусові шкірки, заморожування взуття у морозильній камері або обробку внутрішньої частини взуття спиртом.