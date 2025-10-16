Можливо, ви вже помітили, що дрова, які залишилися з попереднього сезону, горять значно краще, ніж нові, повідомляє 24 Канал з посиланням на University of Kentucky. А найкращими дровами стають ті, що висушують до вологості меншої, ніж 25%.

Цікаво Орхідеї пишно цвістимуть з року в рік: восени потрібно внести одне-єдине підживлення

Як обрати висушені дрова?

Якщо ви зараз купуєте дрова для опалення дому, обов'язково запитайте продавця, наскільки довго їх витримували. Втім, зрозуміти це можна й за виглядом деревини. Правильно витримані дрова мають сірий, вивітрений вигляд та великі тріщини на кінцях колод.

Що більші тріщини, то сухішою є деревина. Краще завжди обирати розколоті колоди, адже вони мають більше відкритої поверхні, з якої втрачають вологу.

А ось спалювання невисушених дров знижує тепло, що вони виробляють. Окрім того, це ще й небезпечно – такі дрова можуть спричинити пожежу. При спалюванні вологих дров тепло використовується для перетворення води на пару, що підіймається димарем, замість того, аби забезпечити теплом дім.



Дрова перед спалюванням потрібно висушити / Фото Pexels

Окрім того, неправильне сушіння дров призводить до тління, що призводить до накопичення креозоту в димарі – і з часом це може перетворитися на серйозну проблему.

Як швидше сушити дрова?

Для того, аби дрова почали висихати швидше, потрібно зняти з них кору та поскладати дерево так, аби повітря циркулювало навколо дров з усіх боків. Окрім того, слідкуйте за погодою: коли дощить, дрова потрібно накривати кришкою, пише Life&Leisure.

Ще один неприємний момент – навіть висушені дрова можуть знову поглинати воду, тож вони потребують правильного догляду. Витримані дрова складайте штабелями, аби навколо них і надалі циркулювало повітря.

Звісно, найкраще горять щільні породи дерева – як-то дуб та бук. Втім вини потребують і більше часу для повного висушування. Тож якщо з розпалюванням такої деревини виникають проблеми, краще тримати під рукою менш щільні породи, як-от тополю – з нею розпалити вогонь буде у рази простіше.

Що ще потрібно зробити восени на ділянці?