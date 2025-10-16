Возможно, вы уже заметили, что дрова, которые остались с предыдущего сезона, горят значительно лучше, чем новые, сообщает 24 Канал со ссылкой на University of Kentucky. А лучшими дровами становятся те, что высушивают до влажности меньшей, чем 25%.

Как выбрать высушенные дрова?

Если вы сейчас покупаете дрова для отопления дома, обязательно спросите продавца, насколько долго их выдерживали. Впрочем, понять это можно и по виду древесины. Правильно выдержанные дрова имеют серый, выветренный вид и большие трещины на концах бревен.

Чем больше трещины, тем суше древесина. Лучше всегда выбирать расколотые бревна, ведь они имеют больше открытой поверхности, с которой теряют влагу.

А вот сжигание невысушенных дров снижает тепло, что они производят. Кроме того, это еще и опасно – такие дрова могут вызвать пожар. При сжигании влажных дров тепло используется для преобразования воды в пар, что поднимается дымоходом, вместо того, чтобы обеспечить теплом дом.



Дрова перед сжиганием нужно высушить / Фото Pexels

Кроме того, неправильная сушка дров приводит к тлению, что приводит к накоплению креозота в дымоходе – и со временем это может превратиться в серьезную проблему.

Как быстрее сушить дрова?

Для того, чтобы дрова начали высыхать быстрее, нужно снять с них кору и сложить дерево так, чтобы воздух циркулировал вокруг дров со всех сторон. Кроме того, следите за погодой: когда дождь, дрова нужно накрывать крышкой, пишет Life&Leisure.

Еще один неприятный момент – даже высушенные дрова могут снова поглощать воду, поэтому они требуют правильного ухода. Выдержанные дрова складывайте штабелями, чтобы вокруг них и в дальнейшем циркулировал воздух.

Конечно, лучше всего горят плотные породы дерева – как дуб и бук. Впрочем вины требуют и больше времени для полного высушивания. Поэтому если с разжиганием такой древесины возникают проблемы, лучше держать под рукой менее плотные породы, например тополь – с ней разжечь огонь будет в разы проще.

