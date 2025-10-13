Фахівці розповіли, що деякі рослини не можна обрізати в осінню пору, бо навесні можна втрати квіти, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Запорукою пишного цвітіння є саме правильний момент обрізання.

Які рослини не можна обрізати у жовтні?

Гортензії

Ці квіти прикрашають сад до пізньої осені, але зрізати суцвіття – не варто. Традиційні сорти гортензії формують бутони на пагонах ще минулого року. Якщо ці гілки обрізати восени, то можна знищити усе майбутнє цвітіння. Восени варто лише видаляти відмерлі частини й сухе листя.

Азалії

Більшість сортів азалії закладають бруньки ще влітку, тому гілки обрізати навесні не можна, бо це лише призведе до зрізання цвіту. Щоб дати рослині час на формування нових бруньок, можна зробити легке підрізання після весняного цвітіння. Восени потрібно видалити лише сухі та підмерзлі гілки.



Азалії не варто обрізати восени / Фото Pexels

Є гібридні сорти азалії, які все ж таки потребують легкого осіннього підрізання. Втім, таку дію краще виконувати в теплій, південній частині України. Фахівці кажуть, що навесні азалії будуть пишно цвісти, якщо додати до них хвойного компосту чи кори сосни.

Форзиція

У жодному разі не можна обрізати форзицію, бо її бруньки формуються по торішніх пагонах. Садівники обрізають її лише після весняного цвітіння, а влітку виконують легке санітарне обрізання старих чи пошкоджених гілок.

А ще існує перелік дерев, обрізка яких у вересні або восени може призвести до втрати плодоношення чи квітів у наступному сезоні, пише Martha Stewart. Восени не можна обрізати дику яблуню, кислу вишню, глід, магнолію, рожевий дерен та амеланхер.

Які дерева треба терміново обрізати восени?