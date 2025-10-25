Ідеальне прасування джинсів за 2 хвилини: цей трюк підкорить всіх
- Блогерка Діана Гологовець радить вивертати джинси внутрішнім боком перед прасуванням, щоб зберегти колір та тканину.
- Щоб уникнути блискучих слідів і стрілок, спочатку прасуйте кишені, потім штанини, відступаючи по сантиметру від швів, і завершайте прасування, вирівнюючи боковий шов по центру.
Джинси є улюбленою річчю в гардеробі багатьох дівчат, тож вони часто кидаються в прання. Ідеально випрасувати джинси без жодної складки – справжній лайфхак, але популярна блогерка поділилася секретною порадою.
Щільний денім, шви та кишені ускладнюють процес прасування джинсів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм блогерки Діани Гологовець. Не завжди вдається випрасувати джинси добре, тому жінка розповіла про лайфхак, який допоможе за 2 хвилини ідеально випрасувати джинси.
Як швидко випрасувати джинси?
Часом після прасування на джинсах залишаються блискучі сліди від кишеньок, а боковий шов перетворюється на стрілки. Головне правило у прасуванні джинсів – вивернути їх внутрішнім боком. Таким чином ми збережемо колір та тканину.
Спочатку потрібно випрасувати кишеню, а далі – всю штанину. Шви не варто чіпати й праскою краще відійти по сантиметру з кожного краю. Вже після цього штанину треба викласти так, щоб боковий шов був по центру – і тоді пройдіться праскою.
Те ж саме потрібно зробити з внутрішнім швом, а тоді повторити аналогічні кроки на іншій штанині. За словами блогерки, такий трюк вбереже від блискучих кишень та некрасивих стрілок.
Як попрасувати джинси: дивіться відео
Відомий ресурс Martha Stewart розповів, як прати джинси, щоб вони не сідали й не втратили колір. Не варто прати джинси дуже часто. Достатньо кинути їх в барабан пральної машинки через 8 – 10 носінь. Щоб зберегти колір джинсів, потрібно додавати склянку оцту під час прання. Прати їх рекомендовано навиворіт, щоб захистити колір та зменшити тертя волокон.
Які ще лайфхаки треба знати?
Оцет ефективно видаляє запахи, плісняву і пом'якшує тканини при пранні, а також може зменшити кількість ворсу та шерсті на одязі.
Плями від кави на одязі можна видалити за допомогою оцту, соди або лимонного соку.
Часті питання
Чому джинси важко прасувати?
Щільний денім, шви та кишені ускладнюють процес прасування джинсів — це може призводити до блискучих слідів і некрасивих стрілок.
Який лайфхак пропонує блогерка Діана Гологовець для прасування джинсів?
Блогерка рекомендує вивертати джинси внутрішнім боком перед прасуванням — це допоможе зберегти колір та тканину, а також уникнути блискучих слідів.
Яка послідовність дій при прасуванні джинсів згідно з рекомендаціями?
Спочатку потрібно випрасувати кишеню, далі — всю штанину, обходячи шви на сантиметр. Після цього боковий шов розміщують по центру і проходять праскою, повторюючи ті ж кроки на іншій штанині.