Идеальная глажка джинсов за 2 минуты: этот трюк покорит всех
- Блогер Диана Гологовец советует выворачивать джинсы внутренней стороной перед глажкой, чтобы сохранить цвет и ткань.
- Чтобы избежать блестящих следов и стрелок, сначала гладьте карманы, потом штанины, отступая по сантиметру от швов, и завершайте глажку, выравнивая боковой шов по центру.
Джинсы являются любимой вещью в гардеробе многих девушек, поэтому они часто бросаются в стирку. Идеально выгладить джинсы без единой складки - настоящий лайфхак, но популярный блогер поделилась секретным советом.
Плотный деним, швы и карманы усложняют процесс глажки джинсов, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм блогера Дианы Гологовец. Не всегда удается выгладить джинсы хорошо, поэтому женщина рассказала о лайфхаке, который поможет за 2 минуты идеально выгладить джинсы.
Как быстро погладить джинсы?
Иногда после глажки на джинсах остаются блестящие следы от карманов, а боковой шов превращается в стрелки. Главное правило в глажке джинсов – вывернуть их внутренней стороной. Таким образом мы сохраним цвет и ткань.
Сначала нужно выгладить карман, а дальше – всю штанину. Швы не стоит трогать и утюгом лучше отойти по сантиметру с каждого края. Уже после этого штанину надо выложить так, чтобы боковой шов был по центру – и тогда пройдитесь утюгом.
То же самое нужно сделать с внутренним швом, а тогда повторить аналогичные шаги на другой штанине. По словам блогера, такой трюк убережет от блестящих карманов и некрасивых стрелок.
Известный ресурс Martha Stewart рассказал, как стирать джинсы, чтобы они не садились и не потеряли цвет. Не стоит стирать джинсы очень часто. Достаточно бросить их в барабан стиральной машинки через 8 – 10 носок. Чтобы сохранить цвет джинсов, нужно добавлять стакан уксуса во время стирки. Стирать их рекомендуется наизнанку, чтобы защитить цвет и уменьшить трение волокон.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Уксус эффективно удаляет запахи, плесень и смягчает ткани при стирке, а также может уменьшить количество ворса и шерсти на одежде.
Пятна от кофе на одежде можно удалить с помощью уксуса, соды или лимонного сока.
