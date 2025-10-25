Идеальная глажка джинсов за 2 минуты: этот трюк покорит всех

Джинсы являются любимой вещью в гардеробе многих девушек, поэтому они часто бросаются в стирку. Идеально выгладить джинсы без единой складки - настоящий лайфхак, но популярный блогер поделилась секретным советом.

Плотный деним, швы и карманы усложняют процесс глажки джинсов, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм блогера Дианы Гологовец. Не всегда удается выгладить джинсы хорошо, поэтому женщина рассказала о лайфхаке, который поможет за 2 минуты идеально выгладить джинсы.

Читайте также Разлезется и потеряет форму: как нельзя стирать постельное белье

Как быстро погладить джинсы?

Иногда после глажки на джинсах остаются блестящие следы от карманов, а боковой шов превращается в стрелки. Главное правило в глажке джинсов – вывернуть их внутренней стороной. Таким образом мы сохраним цвет и ткань.

Сначала нужно выгладить карман, а дальше – всю штанину. Швы не стоит трогать и утюгом лучше отойти по сантиметру с каждого края. Уже после этого штанину надо выложить так, чтобы боковой шов был по центру – и тогда пройдитесь утюгом.

То же самое нужно сделать с внутренним швом, а тогда повторить аналогичные шаги на другой штанине. По словам блогера, такой трюк убережет от блестящих карманов и некрасивых стрелок.

Как погладить джинсы: смотрите видео

Известный ресурс Martha Stewart рассказал, как стирать джинсы, чтобы они не садились и не потеряли цвет. Не стоит стирать джинсы очень часто. Достаточно бросить их в барабан стиральной машинки через 8 – 10 носок. Чтобы сохранить цвет джинсов, нужно добавлять стакан уксуса во время стирки. Стирать их рекомендуется наизнанку, чтобы защитить цвет и уменьшить трение волокон.

Какие еще лайфхаки надо знать?