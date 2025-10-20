Стійкість кавових плям забезпечує танін – природний барвник, який міститься в кавових зернах. Як йому протидіяти і позбутися кавових плям на одязі розповідає 24 Канал з посиланням на Southern Living.
Цікаво 6 речей, які ніколи не можна чистити перекисом водню: врятувати їх буде важко
Чим можна відіпрати плями від кави?
Якщо є можливість – одразу замочіть пляму від кави холодною водою промокніть серветкою. У жодному випадку не втирайте пляму, так ви лише ускладните собі завдання. А тепер звертаємося до простих та дешевих засобів, які є на кожній кухні.
Кавові плями можна легко вивести / Фото Pixabay
- Оцет
Найбільший ворог будь-яких плям, адже навіть з таніном його кислота легко впорається. Треба змішати оцет з водою та нанести на пляму – вона буде зникати просто на очах.
Тепер залишилося випрати одяг – і від кави не залишиться і сліду.
- Сода
Вона нейтралізує кислоту кави. Треба нанести соду на вологу пляму, додати краплину миючого засобу та потерти мʼякою щіткою. А якщо пляма кави на білому одязі, то не зайвим буде додати перекис водню для природного відбілювання.
- Лимонний сік
Натуральний відбілювач, який розкладає барвники. сік треба видавити на пляму та посипати сіллю. Але треба бути акуратним із кольоровими тканинами – лимонна кислота може призвести до вицвітання.
А для боротьби з стійкими плямами можуть бути корисними поради з TikTok sizovasofiaa.
Готуємо пуховик до зими
Надворі холодає, тож настав час виймати пуховики.
А якщо їх правильно випрати, то куртки виглядатимуть, як новенькі.