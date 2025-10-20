Стійкість кавових плям забезпечує танін – природний барвник, який міститься в кавових зернах. Як йому протидіяти і позбутися кавових плям на одязі розповідає 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Чим можна відіпрати плями від кави?

Якщо є можливість – одразу замочіть пляму від кави холодною водою промокніть серветкою. У жодному випадку не втирайте пляму, так ви лише ускладните собі завдання. А тепер звертаємося до простих та дешевих засобів, які є на кожній кухні.

Кавові плями можна легко вивести / Фото Pixabay

Оцет

Найбільший ворог будь-яких плям, адже навіть з таніном його кислота легко впорається. Треба змішати оцет з водою та нанести на пляму – вона буде зникати просто на очах.

Тепер залишилося випрати одяг – і від кави не залишиться і сліду.

Сода

Вона нейтралізує кислоту кави. Треба нанести соду на вологу пляму, додати краплину миючого засобу та потерти мʼякою щіткою. А якщо пляма кави на білому одязі, то не зайвим буде додати перекис водню для природного відбілювання.

Лимонний сік

Натуральний відбілювач, який розкладає барвники. сік треба видавити на пляму та посипати сіллю. Але треба бути акуратним із кольоровими тканинами – лимонна кислота може призвести до вицвітання.

