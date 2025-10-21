Оцет – це чудова альтернатива дорогим засобам для прання, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Основний функціонал оцту – розчинення жирів та виведення плям, тож далі розповімо більше про його дієвість.

Як використовувати оцет для прання?

Позбавлення запаху цвілі

Додавання оцту під час циклу прання допомагає видалити кислий запах з рушників та плісняву. Потрібно додати 2 склянки оцту в пральну машинку й запустити повний цикл прання, а другий раз вже випрати з порошком.

До речі, знайти оцет за найкращими цінами можна на Prom.

Висвітлення одягу

Якщо білий одяг потьмянів, тоді можна скористатися оцтом, який висвітлює речі. Можна зібрати бавовняні рушники для посуду, спідню білизну й шкарпетки. До великої каструлі води додайте склянку столового оцту. Доведіть розчин до кипіння, вимкніть вогонь й додайте всередину брудний одяг. Замочіть на ніч, а тоді киньте в прання.

Пом’якшення тканин

Оцет здатен пом’якшити тканини, видаляючи бруд та залишки миючого засобу, які роблять тканину жорсткою. Потрібно лише в останньому циклі полоскання використати 0,5 склянки оцту замість пом’якшувача для тканини.



Оцет пом'якшує прання / Фото Pexels

Зменшення кількості ворсу й шерсті на тканині

Якщо використовувати оцет в циклі полоскання, то можна запобігти прилипанню шерсті й ворсу домашніх тварин до одягу. Потрібно лише додати 0,5 склянки оцту в дозатор для пом’якшувача.

Виведення запаху поту

Оцет потрібно розпилити на тканину, щоб видалити запах поту та плями з білого одягу. Наповніть пляшку з розпилювачем оцтом й розпилюйте на пахви. Залишіть на 10 хвилин для того, щоб засіб подіяв, а тоді кидайте в прання.

Ми звикли використовувати столовий оцет для миття ванни, але його можна замінити на яблучний, пише Express. Яблучний оцет ефективно видаляє наліт у ванній та має приємніший запах, ніж столовий оцет. Але пам'ятайте, що оцет не можна використовувати на мармурових та гранітних поверхнях, технічних пристроях, вощених меблях, деталях посудомийної машини та затирках між плиткою.

