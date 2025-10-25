Щільний денім, шви та кишені ускладнюють процес прасування джинсів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм блогерки Діани Гологовець. Не завжди вдається випрасувати джинси добре, тому жінка розповіла про лайфхак, який допоможе за 2 хвилини ідеально випрасувати джинси.

Як швидко випрасувати джинси?

Часом після прасування на джинсах залишаються блискучі сліди від кишеньок, а боковий шов перетворюється на стрілки. Головне правило у прасуванні джинсів – вивернути їх внутрішнім боком. Таким чином ми збережемо колір та тканину.

Спочатку потрібно випрасувати кишеню, а далі – всю штанину. Шви не варто чіпати й праскою краще відійти по сантиметру з кожного краю. Вже після цього штанину треба викласти так, щоб боковий шов був по центру – і тоді пройдіться праскою.

Те ж саме потрібно зробити з внутрішнім швом, а тоді повторити аналогічні кроки на іншій штанині. За словами блогерки, такий трюк вбереже від блискучих кишень та некрасивих стрілок.

Відомий ресурс Martha Stewart розповів, як прати джинси, щоб вони не сідали й не втратили колір. Не варто прати джинси дуже часто. Достатньо кинути їх в барабан пральної машинки через 8 – 10 носінь. Щоб зберегти колір джинсів, потрібно додавати склянку оцту під час прання. Прати їх рекомендовано навиворіт, щоб захистити колір та зменшити тертя волокон.

