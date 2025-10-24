Навіть базове прання потребує мінімальних знань в елементарних речах, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Garden.

Якщо ви помітили, що після прання постіль почала погано пахнути, розлізлася й навіть втратила форму, то причиною цьому стали звичайні банні та кухонні рушники.

Чому не можна прати постіль та рушники разом?

Різні потреби тканин

Через те, що рушники важчі й товстіші за простирадла, спільне прання може призвести до зношування й пошкодження делікатних тканин. Якість постільної білизни може знизити ворс від рушників.

Різний час сушіння

Простирадла сохнуть набагато швидше, ніж рушники, тож прання речей разом призведе до того, що простирадла пересохнуть, а рушники залишаться вологими. Це може призвести до розвитку плісняви та бактерій.



Постіль потрібно правильно прати / Фото Pexels

Різна частота прання

Простирадла рекомендовано прати кожні 2 тижні, а рушники – після 3 використань. Спільне прання призведе до того, що рушники залишаться недостатньо чистими, а простирадла – сильно зношеними.

Щоб зберегти постільну білизну в гарному стані, її треба прати в барабані окремо, без будь-яких рушників чи інших речей. Прати потрібно в гарячій воді, щоб вивести всі мікроби та бактерії. Ці прості поради допоможуть зберегти постіль набагато довше.

Видання The Mirror зазначило, що наволочки та простирадла потрібно прати при температурі 40º. Деякі господині виставляють 60° під час прання наволочок і простирадл, але не варто так робити часто. Така гаряча температура підійде лише у випадку, якщо постільна білизна сильно забруднена або на ній спала хвора людина. Тоді гаряча вода потрібна, щоб вбити всі бактерії.

