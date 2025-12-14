Укр Рус
14 грудня, 23:45
3

Сода замість хімії: швидкий спосіб навести лад на кухні

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Харчова сода ефективно очищує кухонні поверхні від жиру та вапняного нальоту, зокрема плиту, духовку та мікрохвильовку.
  • Сода також допомагає усувати неприємні запахи в холодильнику та освіжати тканини або взуття.

Харчова сода давно вийшла за межі випічки. На кухні вона працює не гірше за спеціалізовані засоби!

У поєднанні з кількома краплями засобу для миття посуду вона перетворюється на простий, але дієвий очищувач, пише 24 Канал з посиланням на Іnteria. Він допоможе впоратися з жиром, нальотом без зайвих труднощів. 

Як прибрати дім за допомогою соди? 

Сода з додаванням рідини для миття посуду чудово допоможе відмити плиту, духовку та мікрохвильовку. Саме там найчастіше накопичується пригорілий жир, який важко відмити звичайною губкою. 

Для цього варто змішати соду з невеликою кількістю води й додати трохи засобу для миття посуду, щоб утворилася густа паста. Далі її слід нанести на забруднену поверхню та залишити на деякий час. Потім зніміть пасту та бруд м’якою губкою. 

Сода – найкращий помічник на кухні / Фото Unsplash

Не менш ефективно сода працює й проти вапняного нальоту. Для очищення чайника її всипають у воду, доводять до кипіння, добре перемішують і зливають розчин. За потреби процедуру повторюють, а наприкінці ретельно промивають чайник чистою водою. 

Окрема проблема на кухні – шви між плиткою. Тут також допоможе сода. Нанесіть на плитку пасту, злегка збризніть теплою водою. Через кілька хвилин шви очистіть щіткою. Поверхня помітно світлішає без агресивної хімії. 

Сода стане у пригоді й для боротьби із запахами. Відкрита миска з порошком у холодильнику поглинає сторонні аромати, а сухе посипання содою тканин, килимків чи взуття допомагає швидко освіжити їх. 

Чому не можна поєднувати харчову соду з оцтом? 

Хімічна назва харчової соди – бікарбонат натрію, а оцту – оцтова кислота, інформує Wzdrowymdomu. Змішування цих двох речовин призводить до бурхливої ​​реакції, в результаті якої утворюються ацетат натрію, вуглекислий газ і вода. 

Ацетат натрію має слаболужний pH і, на жаль, не є ефективним засобом для чищення.

Поради, якими варто скористатися

  • Якщо з холодильника неприємно пахне – є ймовірність, що ви легко зможете виправити ситуацію власноруч.
  • А якщо в будинку регулярно зʼявляється пліснява, то позбутися її допоможе елементарний спосіб з горілкою. 

Часті питання

Які переваги використання соди для очищення кухонних поверхонь?

Сода в поєднанні з рідиною для миття посуду утворює густу пасту, яка ефективно видаляє пригорілий жир з кухонних поверхонь, таких як плита, духовка чи мікрохвильовка. Це дозволяє легко очистити забруднені поверхні без використання агресивної хімії.

Чому не рекомендується поєднувати харчову соду з оцтом для очищення?

Змішування харчової соди з оцтом призводить до бурхливої реакції, яка утворює ацетат натрію, вуглекислий газ і воду. Ацетат натрію має слаболужний pH і не є ефективним засобом для чищення.

Як сода допомагає боротися із неприємними запахами в побуті?

Сода може поглинати неприємні запахи, якщо розмістити відкриту миску з нею в холодильнику. Також її можна використовувати для швидкого освіження тканин, килимків чи взуття шляхом сухого посипання.