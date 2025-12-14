Сода вместо химии: быстрый способ навести порядок на кухне
- Пищевая сода эффективно очищает кухонные поверхности от жира и известкового налета, частности плиту, духовку и микроволновку.
- Сода также помогает устранять неприятные запахи в холодильнике и освежать ткани или обувь.
Пищевая сода давно вышла за пределы выпечки. На кухне она работает не хуже специализированных средств!
В сочетании с несколькими каплями средства для мытья посуды она превращается в простой, но действенный очиститель, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia. Он поможет справиться с жиром, налетом без лишних трудностей.
Как убрать дом с помощью соды?
Сода с добавлением жидкости для мытья посуды прекрасно поможет отмыть плиту, духовку и микроволновку. Именно там чаще всего накапливается пригоревший жир, который трудно отмыть обычной губкой.
Для этого следует смешать соду с небольшим количеством воды и добавить немного средства для мытья посуды, чтобы образовалась густая паста. Далее ее следует нанести на загрязненную поверхность и оставить на некоторое время. Затем снимите пасту и грязь мягкой губкой.
Не менее эффективно сода работает и против известкового налета. Для очистки чайника ее всыпают в воду, доводят до кипения, хорошо перемешивают и сливают раствор. При необходимости процедуру повторяют, а в конце тщательно промывают чайник чистой водой.
Отдельная проблема на кухне – швы между плиткой. Здесь также поможет сода. Нанесите на плитку пасту, слегка сбрызните теплой водой. Через несколько минут швы очистите щеткой. Поверхность заметно светлеет без агрессивной химии.
Сода пригодится и для борьбы с запахами. Открытая миска с порошком в холодильнике поглощает посторонние ароматы, а сухое посыпание содой тканей, ковриков или обуви помогает быстро освежить их.
Почему нельзя сочетать пищевую соду с уксусом?
Химическое название пищевой соды – бикарбонат натрия, а уксуса – уксусная кислота, информирует Wzdrowymdomu. Смешивание этих двух веществ приводит к бурной реакции, в результате которой образуются ацетат натрия, углекислый газ и вода.
Ацетат натрия имеет слабощелочной pH и, к сожалению, не является эффективным чистящим средством.
Советы, которыми стоит воспользоваться
- Если из холодильника неприятно пахнет – есть вероятность, что вы легко сможете исправить ситуацию собственноручно.
- А если в доме регулярно появляется плесень, то избавиться от нее поможет елементарный способ с водкой.
