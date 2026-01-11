Коли новорічна ялинка виконала свою головну місію – її зазвичай викидають. Але досвідчені господарі обирають для неї інше використання. Як новорічна ялинка може стати в пригоді у господарстві – розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Правило 80/20 для чистого та охайного дому: досвідчені господині використовують його вже давно

Як використати новорічну ялинку після свят?

Найперше – гілки. Ялинові пагони стануть чудовим прикриттям для троянд, винограду та інших багаторічних рослин від морозів.

Ялинове гілля знадобиться у господарстві / Фото Pixabay

Якщо ж ви маєте садовий подрібнювач, тоді їх можна подрібнити та додати до субстрату. Голки ялинок – справжній подарунок для ґрунту. Воно зробить його більш кислим та родючим, затримуватиме вологу та відлякає шкідників.

Але використовувати ялинкові голки потрібно лише на тих ділянках, де будуть рости кислотолюбні рослини. Наприклад, це журавлина, лохина, магнолії або рододендрони.

А як використати стовбур ялинки?

Якщо ви відчистили його від гілля – просто вставте у землю на ділянці там, де ростуть вʼюнкі рослини. Стовбур ялинки стане для них чудовою опорою на довгий час, радить Onet.

А якщо немає бажання аж так додавати собі мороки, то можна просто порубати ялинку та скласти купою на кінці ділянки. Така гора хвої може стати прихистком для білок, їжаків або інших тварин.

Які лайфхаки варто спробувати?