Саме вони впливають на розвиток коренеплодів, пише Space Weather Live. Правильно обраний час може допомогти отримати міцні кущі та рясний урожай вже восени.
Коли садити картоплю у квітні?
Крім основних фаз Місяця, дачники радять врахувати ще й температурні умови ґрунту. Якщо погода буде теплою, то це збільшить можливість посадки у сприятливі дні за місячним календарем.
Фази Місяця у квітні 2026
- Повня – 2 квітня;
- Спадний Місяць – 3 – 16 квітня;
- Молодик – 17 квітня;
- Зростаючий Місяць – 18 – 30 квітня.
|1 квітня
|Повний Місяць
|15 день
|2 квітня
|Повний Місяць
|16 день
|3 квітня
|Спадний Місяць
|17 день
|4 квітня
|Спадний Місяць
|18 день
|5 квітня
|Спадний Місяць
|19 день
|6 квітня
|Спадний Місяць
|20 день
|7 квітня
|Спадний Місяць
|21 день
|8 квітня
|Спадний Місяць
|22 день
|9 квітня
|Спадний Місяць
|23 день
|10 квітня
|Остання чверть
|24 день
|11 квітня
|Спадний Місяць
|25 день
|12 квітня
|Спадний Місяць
|26 день
|13 квітня
|Спадний Місяць
|27 день
|14 квітня
|Спадний Місяць
|28 день
|15 квітня
|Спадний Місяць
|29 день
|16 квітня
|Спадний Місяць
|30 день
|17 квітня
|Молодик
|1 день
|18 квітня
|Зростаючий Місяць
|2 день
|19 квітня
|Зростаючий Місяць
|3 день
|20 квітня
|Зростаючий Місяць
|4 день
|21 квітня
|Зростаючий Місяць
|5 день
|22 квітня
|Зростаючий Місяць
|6 день
|23 квітня
|Зростаючий Місяць
|7 день
|24 квітня
|Зростаючий Місяць
|8 день
|25 квітня
|Зростаючий Місяць
|9 день
|26 квітня
|Зростаючий Місяць
|10 день
|27 квітня
|Зростаючий Місяць
|11 день
|28 квітня
|Зростаючий Місяць
|12 день
|29 квітня
|Зростаючий Місяць
|13 день
|30 квітня
|Зростаючий Місяць
|14 день
Найкращими днями для посадки картоплі у квітні 2026 року вважаються періоди Спадного Місяця – з 3 по 16 квітня. Саме в цей час енергія рослин спрямована до кореневої системи, тому це важливий момент для формування великих та здорових бульб.
Сприятливі дня для посадки картоплі:
4 – 7 квітня;
9 – 13 квітня;
15 – 16 квітня;
У ці дати картопля краще вкорінюється, швидше сходить та формує сильні кущі.
Не варто садити картоплю 2 квітня у Повню та 17 квітня, коли Місяць перебуває у Молодику. У ці дні рослини погано приживаються, тому посадку краще відкласти.
Для покращення врожаю картоплі рекомендується садити поруч шпинат, часник, квасолю, капусту, хрін, базилік і чорнобривці, пише Southern Living. Ці рослини допомагають захистити картоплю від шкідників і хвороб, а також покращують ґрунт і смак картоплі.
Що варто знати про посадку овочів?
Посадка базиліку, настурцій та чорнобривців поруч з помідорами покращує їхній смак і захищає від шкідників.
Час посіву насіння капусти залежить від сорту та кліматичних умов: ранні сорти висівають з кінця березня, середньостиглі - зараз, а пізні - з кінця березня до середини квітня.