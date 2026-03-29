Саме вони впливають на розвиток коренеплодів, пише Space Weather Live. Правильно обраний час може допомогти отримати міцні кущі та рясний урожай вже восени.

Коли садити картоплю у квітні?

Крім основних фаз Місяця, дачники радять врахувати ще й температурні умови ґрунту. Якщо погода буде теплою, то це збільшить можливість посадки у сприятливі дні за місячним календарем.

Фази Місяця у квітні 2026

Повня – 2 квітня;

– 2 квітня; Спадний Місяць – 3 – 16 квітня;

– 3 – 16 квітня; Молодик – 17 квітня;

– 17 квітня; Зростаючий Місяць – 18 – 30 квітня.

1 квітня Повний Місяць 15 день 2 квітня Повний Місяць 16 день 3 квітня Спадний Місяць 17 день 4 квітня Спадний Місяць 18 день 5 квітня Спадний Місяць 19 день 6 квітня Спадний Місяць 20 день 7 квітня Спадний Місяць 21 день 8 квітня Спадний Місяць 22 день 9 квітня Спадний Місяць 23 день 10 квітня Остання чверть 24 день 11 квітня Спадний Місяць 25 день 12 квітня Спадний Місяць 26 день 13 квітня Спадний Місяць 27 день 14 квітня Спадний Місяць 28 день 15 квітня Спадний Місяць 29 день 16 квітня Спадний Місяць 30 день 17 квітня Молодик 1 день 18 квітня Зростаючий Місяць 2 день 19 квітня Зростаючий Місяць 3 день 20 квітня Зростаючий Місяць 4 день 21 квітня Зростаючий Місяць 5 день 22 квітня Зростаючий Місяць 6 день 23 квітня Зростаючий Місяць 7 день 24 квітня Зростаючий Місяць 8 день 25 квітня Зростаючий Місяць 9 день 26 квітня Зростаючий Місяць 10 день 27 квітня Зростаючий Місяць 11 день 28 квітня Зростаючий Місяць 12 день 29 квітня Зростаючий Місяць 13 день 30 квітня Зростаючий Місяць 14 день

Найкращими днями для посадки картоплі у квітні 2026 року вважаються періоди Спадного Місяця – з 3 по 16 квітня. Саме в цей час енергія рослин спрямована до кореневої системи, тому це важливий момент для формування великих та здорових бульб.

Сприятливі дня для посадки картоплі:

4 – 7 квітня;

9 – 13 квітня;

15 – 16 квітня;

У ці дати картопля краще вкорінюється, швидше сходить та формує сильні кущі.

Не варто садити картоплю 2 квітня у Повню та 17 квітня, коли Місяць перебуває у Молодику. У ці дні рослини погано приживаються, тому посадку краще відкласти.

Для покращення врожаю картоплі рекомендується садити поруч шпинат, часник, квасолю, капусту, хрін, базилік і чорнобривці, пише Southern Living. Ці рослини допомагають захистити картоплю від шкідників і хвороб, а також покращують ґрунт і смак картоплі.

