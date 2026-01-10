Багато людей вже знають про правило 15-хвилинного прибирання – щодня потрібно виділяти зовсім трохи часу, аби розбиратися з поточними завданнями по дому, аби вони не накопичувалися до кінця тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, прибирання може бути ефективним тільки у випадку, якщо у вас обмежена кількість речей.
Як працює правило 80/20?
Якщо у вашому домі зберігається дуже багато різних дрібничок, старих непотрібних речей, сентиментальних сувенірів з минулого, одягу, який ви вже давно не носите тощо, підтримувати порядок в ньому стане набагато складніше. А створюється така ситуація зазвичай через те, що людям дуже складно попрощатися зі своїми речами.
Але стратегія 80/20 допоможе з цим впоратися, і вона досить проста – займайте речами лише 80% будь-якого простору, натомість 20% залишайте порожніми, аби забезпечити комфорт та відчуття простору, пише Vouge.
Простір між речами – це основне гасло організованого життя і житла. На практиці це працює так – у кожній вашій шафі чи шухляді речей має бути не більше, ніж 80% від того, що може в неї вміститися. Якщо ви помітили, що якусь шухляду вам важко зачинити через кількість речей всередині – це значить, що потрібно її розхламити та попрощатися з деякими речами, або ж знайти для них нове місце.
Але зупинятися на одній ділянці не варто. Основний виклик – це позбавити речей 20% площі свого дому протягом п'яти днів поспіль. Так ви ввійдете в ритм та швидко побачите результати. Варто лише налаштуватися на те, що з деякими речами доведеться розпрощатися, і ви досить швидко ввійдете у ритм та зрозумієте, що вам потрібно, а що – ні.
Та метод 80/20 зовсім не означає, що ви маєте залишати цілі полиці у шафах та стелажах порожніми. Навпаки – речі, що раніше були нагромаджені у купу, можна розмістити вільніше, аби між ними залишався простір.
Які ще лайфхаки для організації дому варто знати?
