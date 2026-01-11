Когда новогодняя елка выполнила свою главную миссию – ее обычно выбрасывают. Но опытные хозяева выбирают для нее другое использование. Как новогодняя елка может пригодиться в хозяйстве – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как использовать новогоднюю елку после праздников?

Прежде всего – ветви. Еловые побеги станут прекрасным прикрытием для роз, винограда и других многолетних растений от морозов.

Еловые ветви понадобятся в хозяйстве / Фото Pixabay

Если же вы имеете садовый измельчитель, тогда их можно измельчить и добавить в субстрат. Иглы елок – настоящий подарок для почвы. Оно сделает его более кислым и плодородным, задерживать влагу и отпугнет вредителей.

Но использовать елочные иголки нужно только на тех участках, где будут расти кислотолюбивые растения. Например, это клюква, голубика, магнолии или рододендроны.

А как использовать ствол елки?

Если вы отчистили его от веток – просто вставьте в землю на участке там, где растут вьющиеся растения. Ствол елки станет для них отличной опорой на долгое время, советует Onet.

А если нет желания так добавлять себе мороки, то можно просто порубить елку и сложить кучей на конце участка. Такая гора хвои может стать убежищем для белок, ежей или других животных.

Какие лайфхаки стоит попробовать?