Когда новогодняя елка выполнила свою главную миссию – ее обычно выбрасывают. Но опытные хозяева выбирают для нее другое использование. Как новогодняя елка может пригодиться в хозяйстве – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как использовать новогоднюю елку после праздников?
Прежде всего – ветви. Еловые побеги станут прекрасным прикрытием для роз, винограда и других многолетних растений от морозов.
Еловые ветви понадобятся в хозяйстве / Фото Pixabay
Если же вы имеете садовый измельчитель, тогда их можно измельчить и добавить в субстрат. Иглы елок – настоящий подарок для почвы. Оно сделает его более кислым и плодородным, задерживать влагу и отпугнет вредителей.
Но использовать елочные иголки нужно только на тех участках, где будут расти кислотолюбивые растения. Например, это клюква, голубика, магнолии или рододендроны.
А как использовать ствол елки?
Если вы отчистили его от веток – просто вставьте в землю на участке там, где растут вьющиеся растения. Ствол елки станет для них отличной опорой на долгое время, советует Onet.
А если нет желания так добавлять себе мороки, то можно просто порубить елку и сложить кучей на конце участка. Такая гора хвои может стать убежищем для белок, ежей или других животных.
Какие лайфхаки стоит попробовать?
